गाजा-लेबनान के बाद सीरिया में खून की होली, इजरायली गोलीबारी से 13 लोगों की मौत

Israel Syria Conflict: इजरायल अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. गाजा से लेकर लेबनान तक हमले कर रहा है. इस बीच इजरायली फौज ने सीरिया में भी नापाक हरकत की है. गांव के लोगों पर भीषण गोलीबारी की है, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है. जबकि दर्जनों की संख्या में लोग घायल हुए हैं. इनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं.

दरअसल, इजरायल ने नापाक हरकत करते हुए सीरिया के एक गांव में छापेमारी करने पहुंची थी, तभी गांव के लोगों ने इजरायली फौज का विरोध किया और इकट्ठा हो गए. इसके बाद इजरायली फौज ने सीधे भीड़ पर गोलीबारी करने लगी. इस घटना को लेकर सीरिया के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और इस घटना को “भयानक नरसंहार” बताया है.

इजरायली फौज का हमला

सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक, इजरायली सैनिक बैत जिन नाम के गांव में कुछ लोगों को हिरासत में लेने के लिए घुसे थे. जब गांव के लोगों ने इसका विरोध किया तो भारी गोलीबारी शुरू हो गई. हालात बिगड़ते देख दर्जनों परिवारों को गांव छोड़कर भागना पड़ा. वहीं इजरायल का कहना है कि यह कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी.

इजरायली फौज ने दी सफाई

इजरायली सेना के मुताबिक, गांव में इस्लामिक ग्रुप से जुड़े कुछ संदिग्ध मौजूद थे, जो इजराइली नागरिकों पर हमले की योजना बना रहे थे. सेना का दावा है कि जब वे कार्रवाई कर रहे थे, तभी कुछ उग्रवादियों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें छह सैनिक घायल हो गए। इसके बाद सेना ने हवाई मदद के साथ जवाबी कार्रवाई की. इजरायल का कहना है कि सभी संदिग्धों को पकड़ लिया गया है और कई उग्रवादी मारे गए हैं.

इन इलाकों पर इजरायल ने किया कब्जा

सीरिया के स्थानीय अधिकारी वालिद ओकाशा ने बताया कि मारे गए सभी लोग आम नागरिक थे. उन्होंने कहा कि मरने वालों में एक युवक ऐसा भी था, जिसकी एक दिन पहले ही शादी हुई थी. उन्होंने हालात को बहुत दुखद बताया. यह घटना ऐसे समय पर हुई है, जब गाजा में युद्धविराम की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है. इजराइल बीते कुछ महीनों में सीरिया के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले कर चुका है. इसके अलावा उसने दक्षिणी सीरिया में एक बफर ज़ोन पर भी कब्जा कर लिया है, जो पहले संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में था.