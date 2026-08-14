/श्रीलंका: मजहबी लिबास बना मुसीबत; मुस्लिम महिला हेल्थ वर्कर्स के इल्जाम से मचा हड़कंप

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Sri Lanka Hijab Controversy: श्रीलंका में एक बार फिर मुसलमानों की मजहबी आजादी और उनके पहनावे को लेकर तनाजा खड़ा हो गया है. पूर्वी प्रांत के एक सरकारी अस्पताल में नई नियुक्त हुईं नौ मुस्लिम महिला स्वास्थ्यकर्मियों का इल्जाम है कि उन्हें ड्यूटी के दौरान हिजाब पहनने से रोक दिया गया. मामला अब देश के इंसानी हुकूक कमीशन तक पहुंच गया है, जहां महिलाओं ने अपने मजहबी अधिकारों के खिलाफवर्जी की शिकायत दर्ज कराई है.
अम्पारा जिले के कलमुनई नॉर्थ बेस अस्पताल में काम करने वाली इन महिलाओं ने इल्जाम लगाया है कि अस्पताल प्रशासन ने उनसे ड्यूटी शुरू करने से पहले हिजाब उतारने को कहा. यह मुबय्यना वाकया 10 अगस्त की बताई गई है. महिलाओं के कानूनी सलाहकार और एडवोकेट मुबारक अज्जाम ने 13 अगस्त को मीडिया को बताया कि महिलाओं की ओर से श्रीलंका के इंसानी हुकूक कमीशन में पांच शिकायतें दाखिल की गई हैं.
शिकायत में कहा गया है कि अस्पताल का यह कदम महिलाओं के अपने मजहब पर अमल करने के बुनियादी अधिकार की खिलाफवर्जी है. हिजाब मुस्लिम महिलाओं के लिए मजहबी तौर पर जरूरी सिर ढकने वाला पहनावा माना जाता है. महिलाओं ने इसी अधिकार की बुनियाद पर अस्पताल के फैसले पर एतराज जताया है.
सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी
एडवोकेट मुबारक अज्जाम के मुताबिक, अब इस मामले में मौलिक अधिकार याचिका दाखिल करने की तैयारी चल रही है. ऐसी याचिका के जरिए किसी सरकारी इदारे या पब्लिक अथॉरिटी की ओर से संविधान में दिए गए अधिकार के खिलाफवर्जी के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की जा सकती है.
अज्जाम ने कहा कि इस मामले में जिम्मेदार चिकित्सा अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजे जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि औपचारिक कानूनी कार्रवाई और मामले की गहन जांच आगे बढ़ाई जाएगी.
हालांकि अस्पताल के सदर चंद्रशेखरम राजन ने अलग पक्ष रखा है. उनका कहना है कि साल 2000 में जारी एक दिशा-निर्देश के तहत स्वास्थ्यकर्मियों के लिए वर्दी के स्टैंडर्ड तय किए गए हैं. उनके मुताबिक यह नियम जाति, नस्ल, मजहब या भाषा की बुनियाद पर किसी भेदभाव के बिना सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होता है.
हिजाब को लेकर पहले भी उठे हैं सवाल
इंसानी हुकूक के कारकुनान का कहना है कि श्रीलंका की करीब 2.2 करोड़ आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 10 फीसदी है. इसके बावजूद मुस्लिम महिलाओं को स्कूलों, सरकारी इदारे और सरकारी शोबा की नौकरियों में अपने मजहबी पहनावे को लेकर पहले भी ऐतराज का सामना करना पड़ा है.
इसी सिलसिले में इंसानी हुकूक के कारकुनान के एक ग्रुप ने राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके से भी गुजारिश की है. उन्होंने राष्ट्रपति से अपील की है कि सरकारी सेवाओं और अवामी जगहों पर हिजाब पहनने को लेकर पूरे देश में लागू होने वाली एक वाजेह पॉलिसी बनाई जाए.
कलुतारा के राइट्स डिफेंडर्स ग्रुप से जुड़े रवि अल्विस ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने की इजाजत मिलनी चाहिए. उनके मुताबिक सरकार को पहनावे से जुड़े लंबे वक्त से चले आ रहे असमंजस को खत्म करना चाहिए. उन्हों ने 14 अगस्त को कहा कि ऐसे मोआमलात के दोहराए जाने को रोकने और मजहब की बुनियाद पर होने वाले इम्तियाज के वसी सिलसिले से निपटने के लिए एक कौमी पॉलिसी जरूरी है.
70 मुस्लिम छात्राओं के मामले में भी आयोग का फैसला
रवि अल्विस ने मानवाधिकार आयोग के एक पुराने फैसले का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक आयोग ने 26 जून को फैसला दिया था कि त्रिंकोमाली के एक कॉलेज ने हिजाब से जुड़े पहनावे की वजह से करीब 70 मुस्लिम तलबा के यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के नतीजे को रोककर उनके बुनियादी अधिकारों की खिलाफवर्जी की थी.