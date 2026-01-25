पांजाब में पाकिस्तानी नेटवर्क का हुआ खुलासा, स्पेशल ऑपरेशंस सेल ने सतनाम सिंह को दबोचा

Pakistan Narco Teror Network in Punjab: पंजाब में पाकिस्तान से होने वाले क्रॉस बोर्डर नार्को-टेरर नेटवर्क का खुलासा हुआ है. इस नेटवर्क के जरिए की गई कमाई का इस्तेमाल आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए भी किया जाता है. इस मामले में पंजाब के स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल (SSOC) और SAS नगर ने सतनाम सिंह नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है.

पंजाब के DGP गौरव यादव ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सतनाम सिंह ने पाकिस्तान स्थित एक ड्रग तस्कर के निर्देश पर अपने पर्सनल बैंक अकाउंट और UPI के जरिए हेरोइन तस्करी की कमाई को आतंकवाद की वित्तीय सहायता में मदद की. उन्होंने बताया कि इस मॉड्यूल का संबंध बड़े ड्रग्स और हथियारों की जब्ती, साथ ही नवंबर 2025 में हरियाणा के सिरसा में हुए ग्रेनेड हमले से जुड़ा है.

DGP गौरव यादव ने कहा कि एक खुफिया सूचने के आधार पर SSOC और SAS नगर द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें आरोपी सतनाम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया. गौरव यादव ने साथ ही एक अंतरराज्यीय और क्रॉस-बॉर्डर नार्को-टेरर मॉड्यूल के एक प्रमुख फाइनेंशियल लिंक का भंडाफोड़ किया है. उन्होंने बताया कि इस मामले की शुरुआती जांच से पता चलता है कि आरोपी ने पाकिस्तान स्थित ड्रग तस्कर के इशारे पर काम करते हुए, हेरोइन तस्करी की कमाई को रूट करने के लिए अपने बैंक अकाउंट और UPI का इस्तेमाल करने की अनुमति दी, जिससे आतंकवाद का वित्तपोषण में मदद की गई.

DGP गौरव यादव ने बताया कि इस ऑपरेशन में 4.013 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई. उन्होंने कहा कि बरामद की गई खेप कथित तौर पर पाकिस्तान से तस्करी करके लाई गई थी. इस मामले में फिरोजपुर के ममदोट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है.

अधिकारियों ने बीते गुरुवार (22 जनवरी) को बताया कि बीते 15 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर पुलिस द्वारा भंडाफोड़ किए गए एक क्रॉस-बॉर्डर ड्रग तस्करी मॉड्यूल के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था.