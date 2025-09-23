इस मुस्लिम देश में भयानक ड्रोन अटैक, 70 लोगों की मौत 11 बच्चे शामिल

Sudan News: सूडान के उत्तरी दारफुर की घेराबंदी वाली राजधानी एल-फाशर में शुक्रवार तड़के फज्र की नमाज़ के दौरान एक मस्जिद पर ड्रोन हमला हुआ. इस हमले में कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 11 बच्चे भी शामिल हैं. संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी ने सोमवार को इस अटैक की जानकारी दी है. स्थानीय सहायता समूहों, कार्यकर्ताओं और सूडानी सेना ने इस हमले के लिए रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) को जिम्मेदार ठहराया है.

सूडान में भयानक अटैक

यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल ने इस हमले को चौंकाने वाला और न माफ करने वाला बताया है. उन्होंने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार 6 से 15 साल की उम्र के 11 बच्चों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं. हमले में आसपास के घर भी तबाह हो गए हैं.

मस्जिद पूरी तरह हुई तबाह

स्थानीय राहत संगठन इमरजेंसी रिस्पॉन्स रूम्स के एक मेंबर ने बताया कि मस्जिद पूरी तरह तबाह हो गई और कई शव मलबे में दबे हुए हैं. सूडान में सेना और RSF के बीच जारी सिविल वॉल अब और ज्यादा खतरनाक हो गया है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक, इस जंग में अब तक कम से कम 40,000 लोग मारे जा चुके हैं, 1.2 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके हैं और लाखों भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं.

231 हेल्थ वर्कर्स की मौत

हमले में तीन डॉक्टरों की भी मौत हो गई. सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क और डॉक्टरों की ट्रेड यूनियन ने बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 231 स्वास्थ्यकर्मी मारे जा चुके हैं. कैथरीन रसेल ने कहा, "यह हमला परिवारों को तोड़ चुका है और बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है. RSF की घेराबंदी के कारण बच्चे हिंसा, भूख, गंदे पानी और इलाज की कमी से जूझ रहे हैं और ऐसे खौफनाक मंजर देख रहे हैं जिन्हें किसी बच्चे को नहीं देखना चाहिए."

संयुक्त राष्ट्र के सूडान डिप्टी ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर एंटोआन जेरार्ड ने भी चिंता जताते हुए कहा कि एल-फाशर में नागरिकों पर हमले बढ़ रहे हैं. उन्होंने बताया कि घेराबंदी और सुरक्षित रास्तों की कमी के कारण लोग शहर से बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं. उन्होंने कहा, "हमें अस्पतालों, मस्जिदों, स्कूलों और नागरिक ठिकानों पर हो रहे हमलों को लेकर काफी फिक्र है.

मिस्र ने की निंदा

मिस्र ने रविवार को इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का साफ तौर पर उल्लंघन है और इबादतगाहों व निर्दोष नागरिकों पर हमला निंदनीय है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, 10 अप्रैल से अब तक RSF के हमलों में उत्तर दारफुर में 400 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है.