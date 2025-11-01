लाखों विस्थापित, बेरहमी से हो रहे कत्लेआम; कैसे हैं मुस्लिम देश Sudan के हालात?

Sudan Condition: सूडान के नॉर्थ दारफुर राज्य के हालात राजधानी अल-फशर के पतन के बाद भी विनाशकारी बने हुए हैं. संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी संगठनों ने कहा है कि नागरिकों पर हमले लगातार जारी हैं. संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (OCHA) के मुताबिक, बड़ी तादाद में नागरिक तविला (Tawila) कस्बे की ओर भाग रहे हैं, जो अल-फशर से करीब 40 किलोमीटर दूर है. फिलहाल, अल-फशर तक मानवीय सहायता पहुंचना पूरी तरह से रुका हुआ है.

सूडान में हालात संजीदा

OCHA ने बताया कि तविला में संयुक्त राष्ट्र और स्थानीय साझेदार नए शरणार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ताकि उन्हें आपातकालीन मदद दी जा सके, लेकिन राहत कार्यों में भारी कमी बनी हुई है. लोगों को आश्रय सामग्री, दवाओं, ट्रॉमा केयर, खाना और मानसिक सहायता जैसी जरूरी सुविधाओं की सख्त जरूरत है.

62 हजार लोगों को तीन दिन में पलायन

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) का अंदेशा है कि 26 से 29 अक्टूबर के बीच कम से कम 62,000 लोग अल-फशर और आसपास के इलाकों से विस्थापित हुए हैं. सड़कों पर असुरक्षा की वजह से लोगों की आवाजाही बेहद मुश्किल बनी हुई है.

लगातार आ रही हैं विस्थापन की जानकारी

इसके अलावा, उत्तर कर्दोफान राज्य के हालात भी काफी गंभीर बनी हुई है. OCHA के अनुसार, IOM के अनुमान बताते हैं कि इस हफ्ते अब तक बारा कस्बे से लगभग 36,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं. यह कस्बा राज्य की राजधानी अल-ओबेद के उत्तर में स्थित है. इलाकाई सोर्सेस ने बताया कि रास्ते में जा रहे विस्थापित नागरिकों के अपहरण और वसूली की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.

OCHA ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से एक बार फिर फंडिंग की अपील की है. संगठन ने कहा कि सूडान के लिए 4.2 अरब डॉलर के राहत योजना में से अब तक केवल एक-तिहाई राशि ही प्राप्त हुई है, जिससे राहत कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं.