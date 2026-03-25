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Zee SalaamMuslim Worldसूडान में अस्पताल पर हमले से मचा हाहाकार, 20 लाग लोग इलाज से हुए महरूम

सूडान में अस्पताल पर हमले से मचा हाहाकार, 20 लाग लोग इलाज से हुए महरूम

Sudan Displacement Crisis: हालिया दिनों अफ्रीकी मुल्क सूडान के दारफुर में ड्रोन हमले में एक प्रमुख अस्पताल तबाह हो गया, जिससे करीब 20 लाख लोग इलाज से महरूम हो गए. इसकी वजह से इन्हें इलाज के लिए 160 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और इतनी दूर जाने के लिए उन्हें घंटे सफर करना पड़ता है. इसकी वजह से दारफुर से लाखों लोग छोड़कर दूसरी जगहों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं. 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 25, 2026, 09:33 PM IST

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दारफुर में ड्रोन हमले में तबाह अस्पताल
दारफुर में ड्रोन हमले में तबाह अस्पताल

Sudan Crisis: फिलिस्तीन, ईरान की तरह अफ्रीकी मुस्लिम बाहुल्य देश सूडान में भीषण जंग जारी है. आए दिन यहां पर हमलों में बेगुनाह मारे जा रहे हैं. हालिया दिनों देश के दारफुर क्षेत्र में हुए ड्रोन हमले में एक अस्पताल को नेस्तानाबूद कर दिया. अस्पताल में इलाज करा रहे कई लोगों की मौत हो गई. इस अस्पताल के तबाह होने से  क्षेत्र के करीब 20 लाख लोगों बुनियादी इलाज से महरूम कर दिया है. 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और राहत एजेंसियों के मुताबिक, पिछले हफ्ते हुए इस हमले में 70 लोगों की मौत हो गई. यह हमला ईस्ट दारफुर प्रांत के अल दाईन टीचिंग हॉस्पिटल पर हुआ, जो पूरे इलाके के लिए एक मात्र हास्पिटल था. सैटेलाइट तस्वीरों में अस्पताल को हुआ भारी नुकसान साफ देखा जा सकता है. अधिकारियों के मुताबिक, विस्फोट के बाद इमरजेंसी वॉर्ड, मशीनें और दूसरी जरुरी चीजें क्षतिग्रस्त हो गईं. 

हालांकि, सूडानी सेना ने अस्पताल को निशाना बनाने से इनकार किया है. यह अस्पताल उस इलाके में मौजू था, जो पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के कंट्रोल में है. RSF और सूडानी सेना के बीच अप्रैल 2023 से जंग जारी है, जिसने देश के कई हिस्सों को अकाल की स्थिति में पहुंचा दिया है. सेना और RSF के टकराव में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई, जबकि लाखों ने अपना घर छोड़ दिया. 

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सूडान में लोगों के राहत और मदद के लिए कार्य करने वाली संस्था "ऑलराइट" के अधिकारी बदरएल्दीन अब्दुलनबी ने बताया कि हमले में अस्पताल के सभी विभाग जैसे इमरजेंसी, मेडिसिन, सर्जरी, बच्चों का वार्ड, प्रसूति एवं स्त्री रोग और किडनी डायलिसिस यूनिट पूरी तरह तबाह हो गए. उन्होंने कहा, "अब यह अस्पताल पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिससे जीवन रक्षक सेवाओं तक पहुंच में भारी कमी आ गई है."

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WHO की अधिकारी हाला खुडारी के मुताबिक, यह अस्पताल अल दाईन शहर और आसपास के 9 जिलों के 20 लाख से ज्यादा लोगों के लिए मुख्य रेफरल सेंटर था. अब मरीजों को इलाज के लिए 160 किलोमीटर तक सफर करना पड़ सकता है. ऐसे में गंभीर रुप से बीमार लोगों का दूर दराज के अस्पतालों में इमरजेंसी की हालत में पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा. 

इस हमले में 13 बच्चे और 7 महिलाएं भी मारे गए, जबकि 146 लोग घायल हुए, जिनमें मरीज और उनके परिजन शामिल हैं. सैटेलाइट विश्लेषण करने वाली येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब ने बताया कि अस्पताल पर "सटीक हमले" किए गए, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि इसे निशाना बनाकर हमला किया गया.

वहीं, RSF और जंग पर नजर रखने वाले संगठनों ने इस हमले के लिए सेना को जिम्मेदार ठहराया है. हालांकि सेना का कहना है कि उनका निशाना पास का एक पुलिस स्टेशन था. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता मार्टा हर्टाडो ने बताया कि दोनों पक्ष ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आम लोगों पर गंभीर असर पड़ रहा है.

सूडान में यह हमला कोई अकेली घटना नहीं है. WHO प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुस के मुताबिक, इस जंग में अब तक 213 बार स्वास्थ्य सेवाओं पर हमले हुए हैं, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. UN के मुताबिक, इस जंग में अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, हालांकि राहत एजेंसियों का कहना है कि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है. 

दारफुर और कोर्डोफान क्षेत्र इस समय संघर्ष का केंद्र बने हुए हैं, जहां लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं. संघर्ष के दौरान सामूहिक हत्याओं, गैंगरेप और अन्य गंभीर अपराध आम हैं, जिनकी जांच अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के जरिये युद्ध अपराध और इंसानियत के खिलाफ अपराध के तौर पर की जा रही है. एक्सपर्ट्स ने अक्टूबर में दारफुर के एक शहर पर हुए हमले को "नरसंहार जैसे संकेत" वाला बताया था.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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