दिल्ली में अरब दुनिया का जमावड़ा; सूडान की विदेश मंत्री ने दी ये बड़ी जानकारी

India-Arab Foreign Ministers Meeting: भारत और अरब देशों के बीच आज शनिवार (31 जनवरी) को दिल्ली में 2nd इंडिया-अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होनी है. इसके लिए अरब लीग के जनरल सेक्रेटरी और अरब लीग में शामिल सभी 22 अरब देशों के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं. अरब लीग में सूडान भी शामिल है, इसलिए सूडान के विदेश मंत्री मोहिद्दीन सलीम अहमद इब्राहिम भी 2nd इंडिया-अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं. इस दौरान उन्होंने मीडिया एजेंसी ANI से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने सूडान की युद्ध के बाद की पुनर्निर्माण ज़रूरतों पर ज़ोर दिया है.

ANI से बात करते हुए, इब्राहिम ने कहा कि वह भारतीय निवेशकों और मंत्रियों के साथ बिजनेस फोरम बैठकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सूडान की स्थिति और निवेश के अवसरों के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी देंगे. उन्होंने कहा, "हम इस बैठक में भाग लेने वालों को सूडान की स्थिति और निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी देंगे.

उन्होंने कहा कि सूडान के पुनर्निर्माण के लिए काफी काम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि साडूान भारत में निवेशकों और मंत्रियों के साथ एक बिजनेस फोरम बैठक करने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सूडान में युद्ध के बाद पुनर्निर्माण एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें बुनियादी सेवाओं को बहाल करने, नष्ट हुए शहरी केंद्रों का पुनर्निर्माण करने और सैन्य हितों के प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि सूडान में गृहयुद्ध चल रहा है. यहां सूडान के सशस्त्र बलों (SAF) और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के बीच 15 अप्रैल, 2023 को गृहयुद्ध शुरू हुआ था, जो अभी रहा है. गृहयुद्ध की वजह से सूडान में अराजकता फैल गई है और विकास के काम भी रुके हुए हैं.

भारत और अरब लीग के बीच 1st इंडिया-अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग बहरीन के मनामा में साल 2016 में हुई थी. अब 10 वर्षों के बाद भारत और अबर लीग के बीच 2nd इंडिया-अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग मीटिंग दिल्ली में आज (31 जनवरी) को होने वाली है.