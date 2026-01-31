Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3092377
Zee SalaamMuslim Worldदिल्ली में अरब दुनिया का जमावड़ा; सूडान की विदेश मंत्री ने दी ये बड़ी जानकारी

दिल्ली में अरब दुनिया का जमावड़ा; सूडान की विदेश मंत्री ने दी ये बड़ी जानकारी

India-Arab Foreign Ministers Meeting: भारत और अरब लीग के बीच 2nd इंडिया-अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग दिल्ली में आज (31 जनवरी) को होने वाली है. सूडान के विदेश मंत्री मोहिद्दीन सलीम अहमद इब्राहिम भी 2nd इंडिया-अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं. यहां उन्होंने मीडिया एजेंसी ANI से बातचीत की और कई अहम जानकारी दी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 31, 2026, 10:40 AM IST

Trending Photos

दिल्ली में अरब दुनिया का जमावड़ा; सूडान की विदेश मंत्री ने दी ये बड़ी जानकारी

India-Arab Foreign Ministers Meeting: भारत और अरब देशों के बीच आज शनिवार (31 जनवरी) को दिल्ली में 2nd इंडिया-अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होनी है. इसके लिए अरब लीग के जनरल सेक्रेटरी और अरब लीग में शामिल सभी 22 अरब देशों के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं. अरब लीग में सूडान भी शामिल है, इसलिए सूडान के विदेश मंत्री मोहिद्दीन सलीम अहमद इब्राहिम भी 2nd इंडिया-अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं. इस दौरान उन्होंने मीडिया एजेंसी ANI से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने सूडान की युद्ध के बाद की पुनर्निर्माण ज़रूरतों पर ज़ोर दिया है.

ANI से बात करते हुए, इब्राहिम ने कहा कि वह भारतीय निवेशकों और मंत्रियों के साथ बिजनेस फोरम बैठकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सूडान की स्थिति और निवेश के अवसरों के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी देंगे. उन्होंने कहा, "हम इस बैठक में भाग लेने वालों को सूडान की स्थिति और निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी देंगे.

उन्होंने कहा कि सूडान के पुनर्निर्माण के लिए काफी काम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि साडूान भारत में निवेशकों और मंत्रियों के साथ एक बिजनेस फोरम बैठक करने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सूडान में युद्ध के बाद पुनर्निर्माण एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें बुनियादी सेवाओं को बहाल करने, नष्ट हुए शहरी केंद्रों का पुनर्निर्माण करने और सैन्य हितों के प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि सूडान में गृहयुद्ध चल रहा है. यहां सूडान के सशस्त्र बलों (SAF) और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के बीच 15 अप्रैल, 2023 को गृहयुद्ध शुरू हुआ था, जो अभी रहा है. गृहयुद्ध की वजह से सूडान में अराजकता फैल गई है और विकास के काम भी रुके हुए हैं. 

भारत और अरब लीग के बीच 1st इंडिया-अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग बहरीन के मनामा में साल 2016 में हुई थी. अब 10 वर्षों के बाद भारत और अबर लीग के बीच 2nd इंडिया-अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग मीटिंग दिल्ली में आज (31 जनवरी) को होने वाली है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

sudan newsindia arab foreign ministers meetingmuslim world newsToday News

Trending news

Assam Miya Muslim Controversy
देश में नफरत फैला रहे हैं, CM हिमंता" कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने क्यों कही ये बात
Assam news
"CM हिमंता का नाव डूबा देंगे मियां मुसलमान..." AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने क्यों कही
jammu kashmir news
कश्मीरी नौजवान पर हमले की घटना से भड़के डिप्टी सीएम, बोले- इस देश की परंपरा...
Bangladesh news
Dhaka: सरकार बोली 71, जमीनी सच 522! बांग्लादेश में हिंसा पर आंकड़ों की बाजीगरी?
Uttar Pradesh news
बरेली हिंसा में पुलिस पर एसिड और पेट्रोल बम से हमला, प्रशासन के दावे से मचा हड़कंप
Ayodhya Gangrape Case
रेप केस में कोर्ट से बरी होने वाले मोईद खान को छोड़ने के मूड में नहीं योगी सरकार
Uttar Pradesh news
श्रीकृष्ण जन्मभूमि- ईदगाह विवाद: मामला 1 अर्जी 18, फिर भी टल गई सुनवाई; अब आगे क्या?
Kashmiri youth attacked
देहरादून में जिन कश्मीरी नौजवानों पर हुआ हमला, उन्हें ही बनाया जा रहा अपराधी !
UP News
सपा नेता एसटी हसन ने की गाय को राज्यमाता घोषित करने की मांग, हिंदू संगठन हुए खुश!
West Bengal news
SIR के झटके से बंगाल में हलचल; सीएम ममता की सीट से लगभग 22 फीसदी वोटर्स के नाम कटे!