Sudan में भयानक लैंडस्लाइड, पूरा गांव ज़मींदोज़; 1 हजार लोगों की मौत
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2905766
Zee SalaamMuslim World

Sudan में भयानक लैंडस्लाइड, पूरा गांव ज़मींदोज़; 1 हजार लोगों की मौत

Sudan Death Toll: सूडान में भयानकर लैंडस्लाइड हुई है, जिसमें 1 हजार लोगों की जान चली गई है और केवल एक आदमी की ही जान बच पाई है. रिपोर्ट के मुताबिक बारिश की वजह से हुई लैंडस्लाइड में पूरा गांव तबाह हो गया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 02, 2025, 11:13 AM IST

Trending Photos

Sudan में भयानक लैंडस्लाइड, पूरा गांव ज़मींदोज़; 1 हजार लोगों की मौत

Sudan Death Toll: पश्चिमी सूडान के मरा पहाड़ी इलाके लैंडस्लाइड ने पूरे एक गांव को तबाह कर दिया. इस खतरनाक हादसे में कम से कम 1,000 लोगों की मौत हुई है और केवल एक शख्स ही ज़िंदा बच पाया है. यह जानकारी सूडान लिबरेशन मूवमेंट/आर्मी (SLM/A) ने सोमवार को दी है.

भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड

यह लैंजस्लाइड 31 अगस्त को हुई थी, जब इलाके में कई दिनों तक लगातार तेज बारिश होती रही थी. आंदोलन के नेता अब्दुलवाहिद मोहम्मद नूर के नेतृत्व वाले समूह ने बताया कि पूरा गांव अब पूरी तरह ज़मीन में समा गया है. SLM/A ने युनाइटेड नेशन और अंतरराष्ट्रीय राहत एजेंसियों से अपील की है कि वे घटनास्थल पर आकर पीड़ितों की लाशों को बाहर निकालने और राहत पहुंचाने में मदद करें. 

जंग और भुखमरी से परेशान हैं सूडानी

यह हादसा ऐसे वक्त पर हुआ है जब लोग सूडानी सेना और अर्धसैनिक बल (RSF) के बीच जारी भीषण युद्ध से भागकर मरा पर्वतीय क्षेत्र में शरण ले रहे थे. यहां पहले से ही खाने के सामान और दवाइयों की भारी कमी है. लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले दो साल से चल रहे गृहयुद्ध ने सूडान की आधी से ज्यादा आबादी को भुखमरी के संकट में धकेल दिया है. लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं और उत्तरी दारफुर की राजधानी अल-फशीर लगातार हमलों की चपेट में है. सूडान और गाजा कुछ एक जैसे हालातों से गुजर रहे हैं. उधर इजराइल गाजा सिटी के अंगर घुस चुका है और लोगों को मार रहा है. नेतनयाहू ने साफ किया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता है तब तक वह जंग को नहीं रोकने वाला हैं, हालांकि बंधक इजराइल के लिए बड़ी चुनौती हैं, क्योंकि अगर हमले तेज होते हैं तो कहीं हद तक यह मुमकिन है कि इसमें बंधकों की जान चली जाए.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Sudansudan newsSudan Landslide News

Trending news

madhya pradesh news
युवती ने शादी और धर्म परिवर्तन से किया इंकार, राशीद ने आपत्तिजनक वीडियो किया वायरल
Rabi al Awwal
कांवड़ पर मीट तो रबीउल अव्वल पर हो शराब बैन; AIMIM लीडर ने की बड़ी मांग
Palestine news
Masjid Al Aqsa के अंदर इजरायल ने शुरू की खुदाई, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल
Afghanistan
Afghanistan में भूकंप से 850 लोगों की मौत; तालिबान ने लगाई मदद की गुहार
Gaza Hamas War
Trump के Gaza Takeover प्लान पर क्या बोला Hamas? दी तीखी प्रतिक्रिया
Iraq
Iraq सरकार ने फिर तामीर की 850 साल पुरानी मस्जिद, इस्लामिक स्टेट ने बम से की थी तबाह
Lakhimpur News
UP: लखीमपुर खीरी में तिरंगे की जगह फहराया फिलिस्तीन का झंडा, आरोपी सद्दाम गिरफ्तार
Sharjeel Imam Bail News
जेल या आजादी? दिल्ली HC कल सुनाएगा शरजील इमाम-उमर खालिद पर अहम फैसला
Germany Afghan Refugees
तालिबान से जान बचाकर निकले अफगानियों को जर्मनी देगा शरण; इस देश से भरेंगे उड़ान
Ghaziabad News
UP: रफ्तार का शिकार बना गाजियाबाद का रेहान, बाइक पिकअप से भिड़ी, मौत
;