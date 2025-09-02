Sudan में भयानक लैंडस्लाइड, पूरा गांव ज़मींदोज़; 1 हजार लोगों की मौत

Sudan Death Toll: पश्चिमी सूडान के मरा पहाड़ी इलाके लैंडस्लाइड ने पूरे एक गांव को तबाह कर दिया. इस खतरनाक हादसे में कम से कम 1,000 लोगों की मौत हुई है और केवल एक शख्स ही ज़िंदा बच पाया है. यह जानकारी सूडान लिबरेशन मूवमेंट/आर्मी (SLM/A) ने सोमवार को दी है.

भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड

यह लैंजस्लाइड 31 अगस्त को हुई थी, जब इलाके में कई दिनों तक लगातार तेज बारिश होती रही थी. आंदोलन के नेता अब्दुलवाहिद मोहम्मद नूर के नेतृत्व वाले समूह ने बताया कि पूरा गांव अब पूरी तरह ज़मीन में समा गया है. SLM/A ने युनाइटेड नेशन और अंतरराष्ट्रीय राहत एजेंसियों से अपील की है कि वे घटनास्थल पर आकर पीड़ितों की लाशों को बाहर निकालने और राहत पहुंचाने में मदद करें.

जंग और भुखमरी से परेशान हैं सूडानी

यह हादसा ऐसे वक्त पर हुआ है जब लोग सूडानी सेना और अर्धसैनिक बल (RSF) के बीच जारी भीषण युद्ध से भागकर मरा पर्वतीय क्षेत्र में शरण ले रहे थे. यहां पहले से ही खाने के सामान और दवाइयों की भारी कमी है. लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं.

पिछले दो साल से चल रहे गृहयुद्ध ने सूडान की आधी से ज्यादा आबादी को भुखमरी के संकट में धकेल दिया है. लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं और उत्तरी दारफुर की राजधानी अल-फशीर लगातार हमलों की चपेट में है.