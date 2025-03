इस मुस्लिम देश की सेना ने राष्ट्रपति भवन पर किया कब्जा, वीडियो किए जारी

Sudan News: सूडान की सेना ने शुक्रवार को कहा कि उसने लगभग दो सालों की लड़ाई के बाद खार्तूम में मौजूद रिपब्लिकन पैलेस पर दोबारा कब्जा कर लिया है. यह राजधानी में रायवल पैरामिलिट्री फोर्सेस का गढ़ था. सैनिकों ने इस दौरान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है. जिसमें सैनिक राष्ट्रपति भवन में नजर आ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर दिखाए गए वीडियो में सैनिकों को पाक मुस्लिम महीने रमजान के 21वें दिन की तारीख देते हुए दिखाया गया है, जो शुक्रवार को पड़ता है. कैप्टन के एपॉलेट पहने हुए एक सूडानी सैन्य अधिकारी ने वीडियो में ऐलान किया और इस बात की तस्दीक की कि वह परिसर के अंदर घुस गए हैं.

BREAKING: Sudan's Army retakes control of the Presidential Palace in central Khartoum from RSF militias after two years. pic.twitter.com/MWGaeLtHB5

वीडियो में महल आंशिक तौर पर टूटा हुआ दिख रहा है. सैनिकों के कदमों से उनके जूतों के नीचे टूटी हुई टाइलें चरमराती हुई सुनाई दे रही हैं. असॉल्ट राइफलें और रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड लांचर लिए सैनिक नारे लगा रहे हैं, 'अल्लाह हु अकबर'.

सूडान के सूचना मंत्री खालिद अल-ऐसर ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सेना ने महल पर फिर से कब्जा कर लिया है. उन्होंने लिखा,"आज झंडा फहराया गया है, महल वापस आ गया है और सफर तब तक जारी रहेगी जब तक पूरी तरह से जीत नहीं हो जाती."

Footage showing the first Army soldiers entering the Palace.

This UAE sponsored militia captured the Palace in the first hours after launching its assault to take over the capital; but the plot to takeover Sudan failed and now these terrorists face being routed in to oblivion pic.twitter.com/H9KBg5rD8u

— Mohanad (@MohanadElbalal) March 21, 2025