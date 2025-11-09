Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2994860
Zee SalaamMuslim World

Sudan: एल-फाशर से भागे, रास्ते में RSF ने रोका; 150 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप

Sudan News: सूडान में आरएशएफ ने कहर बरपाया हुआ है. हाल ही में 150 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप के मामलों को रिपोर्ट किया गया है. ये लोग एल फाशर से निकलकर भाग रहे थे.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 09, 2025, 02:30 PM IST

Trending Photos

Sudan: एल-फाशर से भागे, रास्ते में RSF ने रोका; 150 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप

Sudan News: उत्तर दारफुर (सूडान) से एक भयावह ख़बर सामने आई है. एक स्थानीय सिविल ग्रुप ने शुक्रवार को बताया कि एल-फाशर शहर से भागने के दौरान 150 से ज्यादा सूडानी महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं.

सूडान में महिलाओं के साथ रेप

जनरल कोऑर्डिनेशन फॉर डिसप्लेस्ड पर्सन्स एंड रिफ्यूजीज़ इन दारफुर के प्रवक्ता आदम रेगल ने सूडान ट्रिब्यून को बताया कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ (RSF) के आर्म्ड मिलिशिया ने भाग रहे नागरिकों का पीछा किया और कई लोगों को क़ारनी इलाके में रोक लिया. इस इलाके में अब भी हज़ारों लोग फंसे हुए हैं, जिनमें कई बच्चे अपने परिवारों से बिछड़ गए हैं.

1300 लोग फायरिंग में घायल

रेगल ने बताया कि 1,300 से ज्यादा लोग गोलीबारी में घायल हुए हैं, जबकि 1,210 से ज़्यादा बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं और 700 बुज़ुर्गों की हालत नाज़ुक बताई जा रही है. उन्होंने आगे बताया कि 15,000 से ज्यादा लोग बचकर ताविला (Tawila) पहुंचे हैं, जो एल-फाशर से लगभग 60 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, इनमें से कई लोगों की हालत बेहद खराब है, क्योंकि भागने के दौरान उन्हें हिंसा और चोटों का सामना करना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

रेगल ने अंतरराष्ट्रीय और मानवतावादी संगठनों से अपील की है कि वे तत्काल जीवनरक्षक दवाइयां, भोजन, स्वच्छ पानी, आश्रय सामग्री, स्वच्छता सुविधाएं, मनोवैज्ञानिक सहायता और बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराएं, ताकि वे देखे गए भयानक दृश्यों के सदमे से उबर सकें.

बेहद गंभीर हैं हालात

ताविला पहले से ही पिछले कुछ महीनों में हज़ारों विस्थापित नागरिकों को शरण दे चुका है. अब वहां 10 लाख से अधिक आंतरिक रूप से विस्थापित लोग रह रहे हैं. रेगल ने चेतावनी दी है कि हालात काफी संजीदा है और लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल मानवीय सहायता की ज़रूरत है.

गौरतलब है कि 26 अक्टूबर को RSF ने उत्तर दारफुर की राजधानी एल-फाशर पर कब्ज़ा कर लिया था. स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों का कहना है कि इस दौरान नागरिकों पर नरसंहार किए गए. कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले से सूडान के भौगोलिक विभाजन का ख़तरा और गहराया है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Sudansudan newsRSFmuslim news

Trending news

Bhopal
Bhopal: ट्रेनी कांस्टेबल्स से भगवत गीता पढ़वाने पर विवाद, CONG ने बोला जोरदार हमला
Ajmer News
Ajmer की मुस्लिम बेटी फातिमा बनीं CA; बेहद खुश पिता ने सुनाई मोहम्मद (स.अ) की हदीस
Allama Iqbal
Allama Iqbal, वो शायर जिन्होंने शब्दों से जगाई थी मुस्लिम समाज में तालीमी रोशनी
ziaur rahman barq
मेरा मज़हब नहीं देता वंदे मातरम गाने की इजाजत, सपा MP Ziur Rahman Barq का बड़ा बयान
Afzal Ansari
हिम्मत है, यहां से पर्चा भरेंगे औवैसी? Afzal Ansari का AIMIM चीफ को बड़ा चैलेंज
UP News
UP के 4 जिलों में लाउडस्पीकर्स के खिलाफ एक्शन, पुलिस की हिदायत, हरगिज न करें ये काम
Saharanpur
Saharanpur: 300 मकानों पर चलेगा बुलडोजर, 80 PM आवास योजना वाले घरों पर लगा निशान
Maulana Mahmood Madani
Vande Matram: 2 लाइन ही राष्ट्रगीत, PM ने दी गलत जानकारी; महमूद मदनी ने बताए Facts
gaza death toll
गाजा में मौत का तांडव! 69 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, मलबे से निकल रही लाशें
Sudan Conflict 2025
सूडान में खून और भूख का कहर, एल-फाशर से हजारों लोग पलायन को मजबूर