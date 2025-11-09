Sudan: एल-फाशर से भागे, रास्ते में RSF ने रोका; 150 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप

Sudan News: उत्तर दारफुर (सूडान) से एक भयावह ख़बर सामने आई है. एक स्थानीय सिविल ग्रुप ने शुक्रवार को बताया कि एल-फाशर शहर से भागने के दौरान 150 से ज्यादा सूडानी महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं.

सूडान में महिलाओं के साथ रेप

जनरल कोऑर्डिनेशन फॉर डिसप्लेस्ड पर्सन्स एंड रिफ्यूजीज़ इन दारफुर के प्रवक्ता आदम रेगल ने सूडान ट्रिब्यून को बताया कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ (RSF) के आर्म्ड मिलिशिया ने भाग रहे नागरिकों का पीछा किया और कई लोगों को क़ारनी इलाके में रोक लिया. इस इलाके में अब भी हज़ारों लोग फंसे हुए हैं, जिनमें कई बच्चे अपने परिवारों से बिछड़ गए हैं.

1300 लोग फायरिंग में घायल

रेगल ने बताया कि 1,300 से ज्यादा लोग गोलीबारी में घायल हुए हैं, जबकि 1,210 से ज़्यादा बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं और 700 बुज़ुर्गों की हालत नाज़ुक बताई जा रही है. उन्होंने आगे बताया कि 15,000 से ज्यादा लोग बचकर ताविला (Tawila) पहुंचे हैं, जो एल-फाशर से लगभग 60 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, इनमें से कई लोगों की हालत बेहद खराब है, क्योंकि भागने के दौरान उन्हें हिंसा और चोटों का सामना करना पड़ा.

रेगल ने अंतरराष्ट्रीय और मानवतावादी संगठनों से अपील की है कि वे तत्काल जीवनरक्षक दवाइयां, भोजन, स्वच्छ पानी, आश्रय सामग्री, स्वच्छता सुविधाएं, मनोवैज्ञानिक सहायता और बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराएं, ताकि वे देखे गए भयानक दृश्यों के सदमे से उबर सकें.

बेहद गंभीर हैं हालात

ताविला पहले से ही पिछले कुछ महीनों में हज़ारों विस्थापित नागरिकों को शरण दे चुका है. अब वहां 10 लाख से अधिक आंतरिक रूप से विस्थापित लोग रह रहे हैं. रेगल ने चेतावनी दी है कि हालात काफी संजीदा है और लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल मानवीय सहायता की ज़रूरत है.

गौरतलब है कि 26 अक्टूबर को RSF ने उत्तर दारफुर की राजधानी एल-फाशर पर कब्ज़ा कर लिया था. स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों का कहना है कि इस दौरान नागरिकों पर नरसंहार किए गए. कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले से सूडान के भौगोलिक विभाजन का ख़तरा और गहराया है.