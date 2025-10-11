Advertisement
इस मुस्लिम मुल्क की पैरा मलिट्री ने मस्जिद पर किया हमला, 13 नमाजियों की मौत, दर्जनों घायल

Sudan RSF Attack on Masque: सूडान में वहां की अर्धसैनिक बलों ने एक मस्जिद पर हमला किया, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 11, 2025, 01:48 PM IST

Sudan RSF Attack on Masque: सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने एक मस्जिद पर भीषण हमला किया, जिसमें लगभग 13 नमाजियों की मौत हो गई. पश्चिमी सूडान के अल-फ़शीर शहर में एक मस्जिद पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने गोलीबारी की. इस घटना की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र के कार्यकर्ताओं और प्रत्यक्षदर्शियों ने की है. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में लगभग 13 नमाजियों की मौत हो गई और 21 से ज़्यादा नमाजी घायल हो गए. अबू शौक कैंप इमरजेंसी रूम ने इस हमले को लेकर एक बयान में कहा कि अल-फ़शीर स्थित अबू शौक मस्जिद पर बीते बुधवार देर रात गोलाबारी की गई, जिसमें कम से कम 13 नमाजी मारे गए और 21 से ज़्यादा घायल हो गए.

अबू शौक कैंप (एक एंजियो) ने कहा कि इलाके में आरएसएफ बलों की हालिया बढ़त के बाद अबू शौक मोहल्ले से भागकर दर्जनों परिवारों ने मस्जिद में शरण ली थी. वहां मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि सुरक्षा कारणों से बचाव दल गुरुवार सुबह तक घटनास्थल पर नहीं पहुँच पाए थे. इस एंजियों के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद पर हुए हमले के बाद मलबा हटाया और 13 शवों को बरामद किया है. 

सूडान में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के कोऑर्डिनेटर के ऑफिस (OCHA) ने अल-फ़शीर में हुए हालिया हमलों की निंदा की है. संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने इस हमले की निंदा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि OCHA अल-फ़शीर में हाल ही में हुए लगातार हो रहे हमलों की कड़ी निंदा करता है.

गुरुवार और बुधवार को, रैपिड सपोर्ट फोर्सेज द्वारा की गई गोलाबारी में एक सऊदी अस्पताल और एक मस्जिद, जहाँ विस्थापित परिवार शरण लिए हुए थे, को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 20 लोग मारे गए. गौरतलब है कि पश्चिमी सूडान में सेना (SAF) और अर्धसैनिक बलों (RSF) के बीच साल 2023 से संघर्ष चल रहा है. इस संघर्ष में आम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है. आए दिन मस्जिदों, अस्पतालों और सिविलयन के घरों पर हमले किए जा रहे हैं.

