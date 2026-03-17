रमजान के महीने में धमाकों से दहला नाइजीरिया, आत्मघाती हमलों में 23 की मौत 100 अन्य घायल

Suicide Attack in Nigeria: रमजान के महीने में नाइजीरिया के मैदुगुरी शहर में एक आत्मघाती हमले हुए, जिसमें 23 लोगों की मौत हुई. इस बात की जानकारी नाइजीरिया की पुलिस ने दी है. नाइजीरिया की पुलिस ने मंगलवार (17 मार्च) को इस आत्मघाती हमले की जानकारी देते हुए कहा कि बीते सोमवार (16 मार्च) की रात उत्तर-पूर्वी नाइजीरिया के मैदुगुरी शहर को निशाना बनाकर किए गए संदिग्ध आत्मघाती बम धमाकों में कम से कम 23 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा घायल हो गए. यह हाल के इतिहास में संघर्ष से जूझ रहे बोर्नो राज्य की राजधानी में हुए सबसे खतरनाक हमलों में से एक था.

पिछले पांच सालों में बोर्नो में हुए बड़े जानलेवा हमलों की टाइमलाइन इस प्रकार है, 23 फरवरी, 2021 संदिग्ध बोको हराम के आतंकवादियों ने मैदुगुरी के घनी आबादी वाले इलाकों में रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड दागे, जिसमें एक यूनिवर्सिटी और बच्चों का खेल का मैदान भी शामिल था, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए.

29 जून, 2024 महिला आत्मघाती हमलावरों ने ग्वोज़ा शहर में एक शादी, एक अंतिम संस्कार और एक अस्पताल को मिलकर किए गए हमलों में निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 32 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा घायल हो गए. किसी भी ग्रुप ने हमले की ज़िम्मेदारी नहीं ली, लेकिन आत्मघाती हमलावरों के इस्तेमाल का आरोप बोको हराम पर लगाया गया है. 26, 2025 एक सुसाइड बॉम्बर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी नाइजीरियाई सैनिकों के काफिले में घुसा दी, जो दूर के गांव मालम-फतोरी में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों को निशाना बना रहे थे, जिसमें वह और कई सैनिक मारे गए.

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20 जून, 2025 कोंडुगा शहर के एक रेस्टोरेंट में हुए धमाके में एक सुसाइड बॉम्बर ने कम से कम 10 लोगों को मार डाला और कई अन्य को घायल कर दिया. 5 सितंबर, 2025 बोको हराम ने दारुल जमाल गांव पर रात के हमले में 60 से ज़्यादा लोगों को मार डाला, यह गांव उन लोगों का घर था जो हाल ही में देश के अंदर विस्थापित लोगों के लिए बने कैंप से लौटे थे. 24 दिसंबर, 2025 मैदुगुरी में एक मस्जिद में नमाज़ के दौरान एक बम धमाका हुआ, जिसमें पांच लोग मारे गए, जिसे पुलिस ने शायद सुसाइड हमला बताया.

26 जनवरी, 2026 संदिग्ध बोको हराम मिलिटेंट्स ने बोर्नो के दमसक इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें सात नाइजीरियाई सैनिक मारे गए और 13 अन्य को पकड़ लिया गया। 16 मार्च, 2026 मैदुगुरी में कई सुसाइड बॉम्बिंग हुईं, जिसमें एक हॉस्पिटल और दो मार्केट को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 23 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा घायल हो गए.