Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /JSR के नारे लगाओ या... नेपाल के सुनसरी में मुस्लिम दुकानदार पर टूटा हिंदू तंजीमों का कहर, लूटा सामान!

'JSR के नारे लगाओ या...' नेपाल के सुनसरी में मुस्लिम दुकानदार पर टूटा हिंदू तंजीमों का कहर, लूटा सामान!

Nepal Muslim Harassment Case: पड़ोसी मुल्क नेपाल के सुनसरी जिले में सांप्रदायिक तनाव के बीच मुस्लिम समुदा के लोगों पर हमले का मामला सामने आया है. आइसक्रीम फरोख्त करने वाले मुस्लिम दुकानदार के मुताबिक, हिंदू तंजीम से जुड़े लोगों ने उनके साथ मारपीट कर 'जय श्री राम' के नारे लगाने का दबाव बनाया, सामान लूटा और गाड़ियों में तोड़ फोड़ की. इस घटना ने नेपाल में अकलियतों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 29, 2026, 12:05 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:06 AM IST
'JSR के नारे लगाओ या...' नेपाल के सुनसरी में मुस्लिम दुकानदार पर टूटा हिंदू तंजीमों का कहर, लूटा सामान!
Image Credit: सुनसारी हिंसा में मुस्लिम समुदाय के लोगों हमला (PC-सोशल मीडिया)

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सुनसरी में मुस्लिम दुकानदार पर हिंदू तंजीमों कहर, लगवाए JSR के नारे; लूट लिया सामान!
Nepal news19 min ago
2
Azerbaijan news55 min ago
3
Netanyahu US Visit1 hr ago
4
Maharashtra news1 hr ago
5
Melania Trump Video2 hrs ago