'JSR के नारे लगाओ या...' नेपाल के सुनसरी में मुस्लिम दुकानदार पर टूटा हिंदू तंजीमों का कहर, लूटा सामान!

राज्य चुनें
Sunsari Violence: पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी अब फिरकापरस्त ताकतों के सिर उठाने की खबरें सामने आने लगी हैं. नेपाल के सुनसरी जिले में हालिया हिंसा के बाद आइसक्रीम फरोख्त करने वाले एक मुस्लिम शख्स की मुबय्यना हिंदू तंजीम से जुड़े लोगों ने मारपीट की. इतना ही नहीं, मुल्जिमों ने मुस्लिम आइसक्रीम वाले जबरन मजहबी नारे लगावाए और उसका सामान लूट ले गए. इस वाकये ने अब नेपाल में भी अमनो-अमान और अक्लियती तबके की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेपाल के सुनसरी जिले के कप्तानगंज इलाके में आइसक्रीम फरोख्त करने वाले मुस्लिम शख्स ने इल्जाम लगाया कि हालिया हिंसा के दौरान एक भीड़ ने उस पर हमला कर दिया, और उसके साथ मारपीट की गई. मुतास्सिर शख्स का कहना है कि भीड़ ने उस पर "जय श्री राम" का नारा लगाने के लिए दबाव बनाया. उसने जब ऐसा करने से इनकार किया तो मुबय्यना तौर पर भीड़ में शामिल लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया और फिर उसकी आइसक्रीम लूट ली.
वहीं, सुनसरी जिले के इनरुवा इलाके में भी एक मुस्लिम शख्स पर हमले का मामला सामने आया है. इल्जाम है कि हिंदू तंजीम से जुड़े एक ग्रुप की भीड़ ने मुस्लिम शख्स पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इतना ही नहीं, राइटविंग ग्रुप के मेंबर ने मुतास्सिरा मुस्लिम शख्स की मोटरसाइकिल में जमकर तोड़फोड़ की. मुतास्सिरा शख्स के मुताबिक, हमले के दौरान हमलावर "जय श्री राम" के नारे लगा रहे थे.
बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच बढ़े तनाव के बाद सामने आया. इलाके में तेज आवाज में मजहबी गाने बजाने, मजहबी झंडे लगाने और हिंदू जुलूस निकाले जाने को लेकर दोनों समुदायों के बीच तनाजा खड़ा हो गया था, जिससे पूरे इलाके में हालात कशीदा हो गए.