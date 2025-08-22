Pakistan: सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को 8 मामलों में जमानत, जानें कब होंगे रिहा

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI के संस्थापक इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से 8 मामलों में जमानत मिल गई है. हालांकि, अब भी उनकी रिहाई संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले से ही अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 14 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है.

पाकिस्तानी के मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह सुनवाई की. अदालत ने साफ किया कि वह सिर्फ जमानत याचिकाओं पर विचार करेगी, जबकि अल-कादिर ट्रस्ट केस में दी गई सजा पर कोई सुनवाई नहीं होगी. इस दौरान अदालत ने इमरान खान के वकील सलमान सफ़दर को विस्तृत दलीलें पेश करने का आदेश दिया.

वकीलों ने दी ये दलील

सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील ने दलील दी कि इन 8 मामलों में से 5 में उनके मुवक्किल का नाम तक शामिल नहीं है. उनका कहना था कि इमरान खान को बिना ठोस सबूत और आरोपों के मामलों में फंसाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि अभियुक्त को जमानत पाना उसका बुनियादी कानूनी अधिकार है, लेकिन इमरान खान को दो साल तक इस अधिकार से वंचित रखा गया.

सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला

सभी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आठों मामलों में इमरान खान की ज़मानत याचिकाएं मंज़ूर कर लीं. कोर्ट ने माना कि ऐसे मामलों में जमानत देना ही न्यायोचित है, क्योंकि बिना सबूत या ठोस भूमिका के किसी व्यक्ति को लगातार कैद में रखना उचित नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इन मामलों में इमरान खान को जमानत का लाभ दिया जाए.

रिहाई क्यों नहीं संभव?

वहीं, जमानत मिलने के बावजूद इमरान ख़ान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. वजह है अल-कादिर ट्रस्ट केस, जिसमें उन्हें 14 साल की सजा सुनाई जा चुकी है. यह मामला अरबों रुपये के भ्रष्टाचार और ट्रस्ट की संपत्ति के गलत इस्तेमाल से जुड़ा है. इस मामले में सज़ा बरकरार रहने तक उनकी रिहाई संभव नहीं है.

पाकिस्तान की राजनीति पर असर

इमरान खान को जमानत मिलना पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है. उनकी पार्टी पीटीआई इसे अपनी नैतिक जीत बता रही है, जबकि विपक्ष इसे कानून का सामान्य प्रक्रिया कह रहा है. इमरान खान के समर्थकों का मानना है कि उन पर दर्ज कई मामले राजनीतिक बदले की कार्रवाई का हिस्सा हैं. वहीं, सरकार का कहना है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और इमरान खान को न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना होगा.