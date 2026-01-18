Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3078222
Zee SalaamMuslim Worldईरान नें मारे गए हजारों प्रदर्शनकारी, खामेनेई ने अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार

ईरान नें मारे गए हजारों प्रदर्शनकारी, खामेनेई ने अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार

Iran News: ईरान के सुप्रीम लीडर ने सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि ईरान में हाल ही में हुए प्रदर्शन के दौरान हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है. हालांकि उन्होंने इन प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए अमेरिका और विदेशी ताकतों को जिम्मेदार बताया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 18, 2026, 11:30 AM IST

Trending Photos

ईरान नें मारे गए हजारों प्रदर्शनकारी, खामेनेई ने अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार

Iran News: ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि हाल के देशव्यापी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोग मारे गए. हालांकि अली खामेनेई ने इन हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया है. 

बीते शनिवार (17 जनवरी) को एक टेलीविजन संबोधन के दौरान सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने कहा कि देश में आर्थिक कठिनाइयों और व्यापक राजनीतिक शिकायतों को लेकर दिसंबर के अंत में शुरू हुई अशांति के परिणामस्वरूप कई हजार लोगों की मौत हुई. उन्होंने कुछ मौतों को अमानवीय, बर्बर स्थितियों का परिणाम बताया, लेकिन उन्होंने इन मौतों को लेकर ईरानी सुरक्षा बलों के बजाय अमेरिका और अन्य विदेशी ताकतों को दोषी करार दिया.

खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर प्रदर्शनों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. खामनेई ने ट्रंप को ईरान में हुए प्रदर्शनों पर टिप्पणी और प्रदर्शन को समर्थन करने को लेकर अपराधी करार दिया है. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को विदेशी ताकतों द्वारा गुमराह किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि ईरान में पिछले साल के दिसंबर महीने में खराब अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए. शुरुआत में ये प्रदर्शन ईरान के दुकानदारों और बाजारियों द्वारा किया गया, लेकिन देखते ही देखते यह प्रदर्शन पूरे ईरान में फैल गया और ये प्रदर्शन ईरान की मौजूदा इस्लामी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के अभियान में बदल गया. जब प्रदर्शन हिंसक हुई तो ईरानी सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों को काबू किया. 

वहीं, ईरान के अधिकारियों ने कहा कि देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को असामाजिक तत्वों ने हिंसा में तब्दील कर दिया. ईरान के एक मीडिया ने बीते शुक्रवार (16 जनवरी) को बताया कि सुरक्षा बलों ने अशांति के सिलसिले में लगभग 3,000 लोगों को हिरासत में लिया है.

 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsiran newsIran Protest Deathsmuslim world newsToday News

Trending news

muslim news
ईरान नें मारे गए हजारों प्रदर्शनकारी, खामेनेई ने अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार
Uttar Pradesh news
घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर बवाल, हिंदू समुदाय की शिकायत पर 12 लोग गिरफ्तार
iran news
अमेरिका और इजरायल को फिर मिली शिकस्त, सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कह दी ये बड़ी बात
muslim news
गोल्डन टेंपल में वजू बनाना पड़ा महंगा,विरोध के बाद सुबहान रंगरेज को मांगनी पड़ी माफी
Rajasthan news
हिंदू सेना के बाद महाराणा प्रताप सेना का शिगूफा, अजमेर दरगाह को बताया गैर-मजहबी जगह
Delhi news
पिंकी के बाद अब दक्ष ने हथियार बांटने के लिए उकसाया, कहा- जिहादी या कठमुल्ले अगर...
Gujrat news
सोशल मीडिया से कट्टरपंथ का जाल; गुजरात केस में NIA की चार्जशीट से बड़ा खुलासा
Indonesia News
योग्याकर्ता से माकासर जा रहा विमान रहस्मयी ढंग से लापता, इंडोनेशिया में मचा हड़कप!
Uganda News
युगांडा में फिर मुसेवेनी राज; रिकॉर्ड 7वीं बार बने राष्ट्रपति, आरोपों में तूफान!
Agra News
मोहब्बत के महल में उर्स पर भाईचारे का जश्न, शाहजहां के मजार पर चढ़ी 1720 मीटर चादर