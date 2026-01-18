ईरान नें मारे गए हजारों प्रदर्शनकारी, खामेनेई ने अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार

Iran News: ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि हाल के देशव्यापी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोग मारे गए. हालांकि अली खामेनेई ने इन हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया है.

बीते शनिवार (17 जनवरी) को एक टेलीविजन संबोधन के दौरान सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने कहा कि देश में आर्थिक कठिनाइयों और व्यापक राजनीतिक शिकायतों को लेकर दिसंबर के अंत में शुरू हुई अशांति के परिणामस्वरूप कई हजार लोगों की मौत हुई. उन्होंने कुछ मौतों को अमानवीय, बर्बर स्थितियों का परिणाम बताया, लेकिन उन्होंने इन मौतों को लेकर ईरानी सुरक्षा बलों के बजाय अमेरिका और अन्य विदेशी ताकतों को दोषी करार दिया.

खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर प्रदर्शनों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. खामनेई ने ट्रंप को ईरान में हुए प्रदर्शनों पर टिप्पणी और प्रदर्शन को समर्थन करने को लेकर अपराधी करार दिया है. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को विदेशी ताकतों द्वारा गुमराह किया गया था.

गौरतलब है कि ईरान में पिछले साल के दिसंबर महीने में खराब अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए. शुरुआत में ये प्रदर्शन ईरान के दुकानदारों और बाजारियों द्वारा किया गया, लेकिन देखते ही देखते यह प्रदर्शन पूरे ईरान में फैल गया और ये प्रदर्शन ईरान की मौजूदा इस्लामी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के अभियान में बदल गया. जब प्रदर्शन हिंसक हुई तो ईरानी सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों को काबू किया.

वहीं, ईरान के अधिकारियों ने कहा कि देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को असामाजिक तत्वों ने हिंसा में तब्दील कर दिया. ईरान के एक मीडिया ने बीते शुक्रवार (16 जनवरी) को बताया कि सुरक्षा बलों ने अशांति के सिलसिले में लगभग 3,000 लोगों को हिरासत में लिया है.