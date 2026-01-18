अमेरिका और इजरायल को फिर मिली शिकस्त, सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कह दी ये बड़ी बात

Iran News: ईरान में हिंसक प्रदर्शन को काबू कर लिया गया है. इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ईरान ने एक बार फिर अमेरिका और इजरायल को शिकस्त दी है. सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा कि अमेरिका और इजरायल की ओर से भड़काई गई साजिश को ईरान ने पूरी तरह समाप्त कर दिया है.

सुप्रीम लीडर खामेनेई ने यह बयान एक धार्मिक अवसर पर दिया. खामेनेई ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने ईरान में अशांति फैलाने की योजना बनाई थी, ताकि वह ईरान को अपने नियंत्रण में ले सके. खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में हाल के दंगों में हुई हत्याओं और तबाही के लिए जिम्मेदार "अपराधी" बताया. खामेनेई के मुताबिक ट्रम्प ने खुले तौर पर बयान दिए, दंगाइयों का समर्थन किया और यहां तक कि सैन्य मदद देने की बात भी कही.

खामेनेई ने स्पष्ट किया कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन देश के भीतर और बाहर अशांति फैलाने वालों को सजा देने से पीछे भी नहीं हटेगा. बता दें कि ईरान में ये प्रदर्शन साल 2025 के दिसंबर महीने के अंत में आर्थिक समस्याओं के कारण शुरू हुए थे, लेकिन बाद में ये प्रदर्शन हिंसक हो गए.

ईरानी अधिकारियों का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को असामाजिक तत्वों ने हिंसा में बदल दिया. ईरान के तस्नीम समाचार एजेंसी ने शुक्रवार को बताया कि सुरक्षा बलों ने अशांति के सिलसिले में लगभग 3,000 लोगों को हिरासत में लिया है.

ईरान में स्थिति सुधरने के बाद शनिवार (17 जनवरी) से मोबाइल संदेश सेवा फिर शुरू कर दी गई है. ईरानी मीडिया के मुताबिक एक सप्ताह बंद रहने के बाद रविवार (18 जनवरी) से स्कूल भी दोबारा खुलेंगे.