सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ट्रंप का उड़ाया मजाक, परमाणु प्रोग्राम पर अमेरिका से पूछे तीखे सवाल

Iran News: ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कई दावे को खारिज करते हुए उनका मजाक उड़ाया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 23, 2025, 12:28 PM IST

सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ट्रंप का उड़ाया मजाक, परमाणु प्रोग्राम पर अमेरिका से पूछे तीखे सवाल

Iran News: ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मजाक उड़ाई है. दरअसल, राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल में इजरायली संसद में एक भाषण के दौरान संकेत दिया था कि अमेरिका, ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू की गई है. राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को सुप्रीम लीडर खामेनेई ने सिरे से खारिज कर दिया. 

सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप का मजाक बनाते हुए कहा कि वह कहते हैं कि जून के महीने में हुई जंग में ईरान के परमाणु ठिकाने को नष्ट कर दिया गया. खामेनेई ने ट्रंप के इस दावे को भी गलत बताया. उन्होंने कहा कि अमेरिका के हमले में ईरान के परमाणु फैसिलिटी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था. 

ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि किसी मुल्क के पास परमाणु प्रोग्राम होगा या नहीं? अगर किसी मुल्क के पास परमाणु प्रोग्राम होगा तो किस स्तर तक होगा? इन सब चीजों को बताने और तय करने का अधिकार अमेरिका को किसने दे दिया? खामेनेई ने आगे कहा कि दुनिया में अमेरिका की क्या हैसियत है?

सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा कि ईरान के पास कितनी न्यूक्लियर क्षमता है या न्यूक्लियर इंडस्ट्री है या नहीं? इस बात से अमेरिका को क्या लेना देना? उन्होंने आगे कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के इतने सारे मिलिट्री बेस क्यों बने हुए हैं, मिडिल ईस्ट से अमेरिका क्या लगाव है? उन्होंने अमेरिका से पूछा कि इस क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं?

सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह याद दिलाया कि उनके खिलाफ अमेरिका के 50 राज्यों में No king अभियान के तहत प्रदर्शन चल रहे हैं. खामेनेई ने ट्रंप को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आपमें ताकत है तो इन प्रदर्शन को रोक कर दिखाओ.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

