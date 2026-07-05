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शहीद खामेनेई की नमाज़-ए-जनाज़ा में शामिल हुए परिवार के लोग और सीनियर अधिकारी, लोगों ने खून का बदला लेने की मांग की

Ali Khamenei Funeral: तेहरान में अयातुल्ला अली खामेनेई की नमाज़-ए-जनाज़ा में हजारों लोग शामिल हुए. इस दौरान लोगों ने उनकी मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया और बदले की मांग भी उठाई. कार्यक्रम में ईरान के कई बड़े नेता और सैन्य अधिकारी मौजूद रहे, जबकि देश के भविष्य और नेतृत्व को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 05, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:51 PM IST
शहीद खामेनेई की नमाज़-ए-जनाज़ा में शामिल हुए परिवार के लोग और सीनियर अधिकारी, लोगों ने खून का बदला लेने की मांग की
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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