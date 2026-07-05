/शहीद खामेनेई की नमाज़-ए-जनाज़ा में शामिल हुए परिवार के लोग और सीनियर अधिकारी, लोगों ने खून का बदला लेने की मांग की

Ali Khamenei Funeral: ईरान के बड़े अधिकारी और नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के भाई रविवार (5 जुलाई) को शहीद अयातुल्ला अली खामेनेई की नमाज-ए-जनाजा में शामिल हुए. तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला मस्जिद में शहीद इमाम खामेनेई की लाश बीते शुक्रवार (4 जुलाई) को रखी गई. आज नमाज-ए-जनाजा में मौजूदा सुप्रीम लीडर के परिवार वाले समेत हजारों लोग शामिल हुए. इस दौरान लोगों ने अनपे शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत का बदला लेने की मांग की, यह मांग बढ़ती जा रही है. लोगों ने खामेनेई की मौत के बदले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की मांग की.