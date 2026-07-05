/शहीद खामेनेई की नमाज़-ए-जनाज़ा में शामिल हुए परिवार के लोग और सीनियर अधिकारी, लोगों ने खून का बदला लेने की मांग की

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Ali Khamenei Funeral: ईरान के बड़े अधिकारी और नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के भाई रविवार (5 जुलाई) को शहीद अयातुल्ला अली खामेनेई की नमाज-ए-जनाजा में शामिल हुए. तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला मस्जिद में शहीद इमाम खामेनेई की लाश बीते शुक्रवार (4 जुलाई) को रखी गई. आज नमाज-ए-जनाजा में मौजूदा सुप्रीम लीडर के परिवार वाले समेत हजारों लोग शामिल हुए. इस दौरान लोगों ने अनपे शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत का बदला लेने की मांग की, यह मांग बढ़ती जा रही है. लोगों ने खामेनेई की मौत के बदले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की मांग की.
बीते 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त एयर स्ट्राइक करके सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और उनकी बीवी, बेटी, दामाद और नातीन को मौत के घाट उतार दिया. इस हमले में मौजूदा सुप्रीम लीडर और आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हो गए. वह सार्वजनिक रूप से अपने पिता की नमाज-ए-जनाजा में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं. हालांकि खबर है कि उन्होंने गुप्त तरीके से अपने पिता को आखिरी विदाई दे दी है.
इज़रायल ने मौजूदा सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को भी मारने की धमकी दी है, क्योंकि वे एक ऐसे शासन को लीड कर रहे हैं, जो अब अमेरिका के साथ युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने और होर्मुज के बारे में बातचीत कर रहा है. रविवार (5 जुलाई) को नमाज-ए-जनाजा में शामिल हुईं 42 वर्षीय नर्स ज़ीबा नादेरी ने कहा कि देश के संबंध में मुजतबा खामेनेई जो भी आदेश दें, ईरान को उसका पालन करना चाहिए.
उन्होंने कहा, "मैंने बदला लेने की मांग सुनी है, लेकिन हमारे नेता को बताना चाहिए कि हमें क्या करना है." "और हमें उनकी बात माननी चाहिए." तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में खामेनेई और उनके दिवंगत परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना कराई. वहां खामेनेई के बेटे मसूद, मेसम और मुस्तफ़ा भी मौजूद थे, जिन्हें युद्ध के बाद से नहीं देखा गया था. रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ जनरल अहमद वाहिदी, जिनकी युद्ध के बाद पहली बार गुरुवार को तस्वीर ली गई थी.
इस कार्यक्रम में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान, संसद के स्पीकर मोहम्मद बाक़र क़ालिबाफ़ और गार्ड्स की विदेशी ऑपरेशन्स वाली कुद्स फ़ोर्स के कमांडर इस्माइल क़ानी भी शामिल हुए. वे ऐसे समय में वहाँ पहुँचे जब ग्रैंड मोसाला में लगे पोस्टरों और दीवारों पर लिखे नारों में ट्रंप और इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मारने की माँग की जा रही थी. प्रार्थना से पहले कार्यक्रम का संचालन करने वाले कवि मोहम्मद रसौली ने "अमेरिका मुर्दाबाद!" और "इज़राइल मुर्दाबाद!" के नारे लगवाए.