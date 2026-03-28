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सीरिया के ईसाई शहर में भड़की सांप्रदायिक हिंसा; छोटी बहस ने लिया बड़े झगड़े का रूप

Syria News: सीरिया के एक ईसाई शहर में सांप्रदायिक झगड़े हुए, जिसमें दुकानों और घरों को नुकसान पहुंचाया गया. हालांकि इस झगड़े में किसी की भी व्यक्ति की मौत की खबर सामने नहीं आई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 28, 2026, 08:11 PM IST

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सीरिया के ईसाई शहर में भड़की सांप्रदायिक हिंसा; छोटी बहस ने लिया बड़े झगड़े का रूप

Syria News: सेंट्रल सीरिया के एक ईसाई शहर में दो व्यक्ति के बीच हुई बहस के बाद सांप्रदायिक हमले हुए, जिनसे घरों, दुकानों और कारों को बहुत नुकसान हुआ. यह दो साल पहले लंबे समय तक नेता रहे बशर असद के गिरने के बाद हुई धार्मिक हिंसा की याद दिलाता है. हमा प्रांत के सुकयलाबियाह, जो ज़्यादातर ईसाई शहर है, में हुए हमले सीरिया के ईसाई माइनॉरिटी के लोगों को निशाना बनाने वाले सबसे नए हमले हैं. इनमें से कई लोग 15 साल पहले लड़ाई शुरू होने के बाद से देश छोड़कर चले गए हैं. इसमें पांच लाख लोग मारे गए हैं और आबादी बुरी तरह बंट गई है.

शनिवार (28 मार्च) की सुबह तक चले इन हमलों में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है. इस दौरान पास के सुन्नी शहर कलात अल-मदीक से मोटरसाइकिल पर आए कई आदमियों ने ईसाइयों की प्रॉपर्टी पर हमला किया. लियान ड्वायर, जिनकी कपड़ों की दुकान गोलियों से छलनी हो गई थी और उसे भारी नुकसान हुआ था, ने कहा, "हम डर, दहशत और घबराहट की हालत से गुज़रे." उन्होंने कहा कि घंटों तक चले हमले के दौरान उनके बच्चे डरे हुए थे. ड्वायर ने कहा कि सुकयलाबिया के एक रहने वाले और कलात अल-मदिक के एक दूसरे रहने वाले के बीच हुई बहस के बाद सुन्नी शहर के कई लोगों ने इलाके में धावा बोल दिया और दुकानों, घरों और कारों पर हमला कर दिया.

उन्होंने कहा, "यह गलत है कि एक बहस की वजह से दो शहरों में झड़प हुई." सुकयलाबिया के एक और रहने वाले, नाफेह अल-नादेर ने कहा कि कुछ लड़कों ने उनके घर का गेट तोड़ दिया और डीज़ल हीटर पर लात मारी, जिससे एक कमरे में आग लग गई. उन्होंने एक और कमरे में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन एक पड़ोसी के मदद के लिए दौड़े और हमलावरों में से एक ने उन्हें डंडे से मारा, जिसके बाद वे कामयाब नहीं हो पाए. सरकारी सेना ने सुकयलाबिया में और फोर्स भेजी, जिससे हिंसा शांत हो गई. शनिवार को सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर मार्च किया और जवाबदेही की मांग की और दोषियों को सज़ा मिलने तक हड़ताल का ऐलान किया.

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दिसंबर 2024 में असद के गिरने के बाद से, देश के अलावी, ड्रूज़ और ईसाई माइनॉरिटी के लोगों पर देश के नए इस्लामी शासकों के वफ़ादार बंदूकधारियों ने हमले किए हैं. सैकड़ों लोग मारे गए हैं, जिनमें पिछले साल मार्च में सीरिया के तटीय क्षेत्र में अलावी और जुलाई में दक्षिणी प्रांत स्वेदा में ड्रूज शामिल हैं. सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा की सरकार ने अल्पसंख्यकों पर हमलों की निंदा की है, लेकिन कई लोग इसे दूसरी तरफ देखने या सशस्त्र समूहों को नियंत्रित करने में असमर्थ होने का आरोप लगाते हैं, जिन्हें वह अवशोषित करने की कोशिश कर रही है. 

वर्ष 2011 में शुरू हुए सीरिया के संघर्ष के दौरान, सुकयलाबिया पर असद के वफादार बलों ने कब्जा कर लिया था, जबकि कलात अल-मदीक पर विद्रोही समूहों ने कब्जा कर लिया था, जिन्होंने अंततः असद परिवार के 54 साल के शासन को उखाड़ फेंका था. देश के अधिकारियों द्वारा राजधानी दमिश्क में शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाने के बाद कई सीरियाई लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है. यह प्रतिबंध दमिश्क के ईसाई इलाकों को प्रभावित करता है शुरू में, कई ईसाई नए अधिकारियों को एक मौका देने को तैयार थे, लेकिन जून में दमिश्क के बाहर एक चर्च के अंदर हुए आत्मघाती हमले के बाद स्थिति और खराब हो गई, जिसमें 25 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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