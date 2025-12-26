Syria: जुमे की नमाज के बीच भीषण बम धमाका, 8 की मौत, 18 घायल

Syria Masjid Bomb Blast: सीरिया की एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान भीषण बम धमाका हुआ है, जिसमें 8 लोगों की मौत और 18 अन्य घायल हो गए. सीरिया की सरकार इसे आतंकवादी हमला बता रही है. सीरिया की मीडिया SANA ने भी इस बात की पुष्टि की और बताया कि सीरिया में इमाम अली इब्न अबी तालिब मस्जिद में शुक्रवार (26 दिसंबर) को भीषण बम धमाका हुआ. घटना के बाद इलाके में इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेज को तैनात किया गया है.

सीरियाई स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इस धमाके में घायल हुए लोगों को होम्स जिले के करम अल-लौज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सीरियाई विदेश मंत्रालय ने इस आतंकवादी धमाके की कड़ी निंदा की है. सीरिया के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह कायरतापूर्ण कृत्य मानवीय और नैतिक मूल्यों पर एक खुला हमला है, जो सीरिया को अस्थिर करने और सीरियाई लोगों के लचीलेपन को कमजोर करने के हताश प्रयासों को दर्शाता है.

वहीं, सीरिया की जांच एजेंसी के अधिकारियों ने इस मामले की जांच शुरू कर दी हैं और सबूत इकट्ठा कर रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती जांच से पता चलता है कि धमाका मस्जिद के अंदर लगाए गए विस्फोटक उपकरणों की वजह से हुआ.

सीरिया के विदेश मंत्रालय ने इस धमाके में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की है. साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की, और इस दुखद त्रासदी में सीरियाई लोगों के साथ पूर्ण एकजुटता व्यक्त की.