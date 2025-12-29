Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3057038
Zee SalaamMuslim World

Syria: मस्जिद में बम विस्फोट के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, 4 की मौत दर्जनों घायल

Syria Masjid Bomb Blast: सीरिया में शिया समुदाय की एक मस्जिद में बम विस्फोट के दो दिन बाद रविवार (28 दिसंबर) को जोरदार प्रदर्शन हुआ. लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई और 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई. साथ ही दर्जनों घायल हो गए. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 29, 2025, 10:05 AM IST

Trending Photos

Syria: मस्जिद में बम विस्फोट के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, 4 की मौत दर्जनों घायल

Syria Masjid Bomb Blast: सीरिया के होम्स शहर में मौजूद इमाम अली बिन अबि तालिब मस्जिद में शुक्रवार (26 दिसंबर) को जुमे की नमाज के दौरान बम विस्फोट हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. इस बम विस्फोट के खिलाफ शिया समुदाय के लोगों ने रविवार (28 दिसंबर) को लताकिया और टार्टस जैसे तटीय शहरों और अन्य जगहों पर हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया. 

वहीं, सीरियाई सरकार के समर्थन में भी एक ग्रुप ने प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान दोनों समूहों में हिंसक झड़पे हुईं, दोनों समूहों ने एक दूसरे पर पथराव किए. इस हिंसा में लगभग 4 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों घायल हो गए हैं. सीरियाई सुरक्षा बलों ने दोनों समूहों को हटाने और माहौल को शांत करने की कोशिश की. 

टार्टस इलाके में किसी ने पुलिस स्टेशन पर हैंड ग्रेनेड फेंका, जिससे सुरक्षा बलों के दो सदस्य घायल हो गए, और लताकिया में सुरक्षा बलों की कारों में आग लगा दी गई. साथ ही गोलीबारी में सीरियाई सुरक्षा बल का एक सदस्य मारा गया.

Add Zee News as a Preferred Source

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए चारों प्रदर्शनकारियों में से एक के सीने पर गोली लगी थी, जबकि उनमें से तीन के सिर पर चोटें थीं जो पत्थरों से मारे जाने जैसी लग रही थीं. वहीं, प्रदर्शन के दौरान चाकूबाजी, पत्थरों से हमले और सुरक्षाकर्मियों और नागरिकों दोनों को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी में लगभग 60 लोग घायल हुए.

गौरतलब है कि सीरिई के अधिकारियों ने शुक्रवार को मस्जिद में हुए हमले की निंदा की थी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया था. लेकिन अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है. वहीं, जिस अली बिन अबि तालिब मस्जिद में धमाका हुआ, वह शिया समुदाय का अलवी समूह का था. सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद अलवी समुदाय से संबंधित है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Syria Mosque Blastmuslim world newsToday News

Trending news

Humayun Kabir Son Arrest
"बुआ-भतीजे" के राज में.., हुमायूं कबीर के बेटे की गिरफ्तारी पर भड़के सुवेंदु अधिकारी
Hamas Infrastructure Europe
यूरोप में हमास को बड़ा झटका, इजरायल की मदद से इटली में हमास नेता गिरफ्तार
jammu kashmir news
Jammu Kashmir: आरक्षण में सुधार की मांग पर बवाल, कई नेता को किया गया नजरबंद
murshidabad news
मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद बनाने वाले MLA हुमायूं कबीर के बेटे की गिरफ्तारी क्यों हुई?
Bangladesh news
बांग्लादेश हिंसा के बीच पर्दे के पीछे क्या डील? यूनुस से पाक दूत की मुलाकात
Balasore News
Watch: आधार कार्ड मांगा, फिर की पिटाई; ओडिशा के बालासोर रेलवे स्टेशन पर गुंडागर्दी
Houthi Threatene dIsrael
हूती ने दी इजरायल को बड़ी धमकी, सोमालीलैंड को मान्यता देने पर बढ़ा तनाव
Pakistan News
खेल पर भारी पड़ी सियासत; भारतीय टीम से खेलने पर Pak ने उबैदुल्लाह को किया बैन
jammu kashmir news
चिल्लई कलां में दिखता है कश्मीर का असली चेहरा, 40 दिनों तक कांप उठती धरती की जन्नत!
iran news
ईरान में बहाई समुदाय पर कार्रवाई, मां-बेटी समेत 8 औरतों को हुई 90 साल की जेल