Syria: मस्जिद में बम विस्फोट के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, 4 की मौत दर्जनों घायल

Syria Masjid Bomb Blast: सीरिया में शिया समुदाय की एक मस्जिद में बम विस्फोट के दो दिन बाद रविवार (28 दिसंबर) को जोरदार प्रदर्शन हुआ. लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई और 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई. साथ ही दर्जनों घायल हो गए.
Syria Masjid Bomb Blast: सीरिया के होम्स शहर में मौजूद इमाम अली बिन अबि तालिब मस्जिद में शुक्रवार (26 दिसंबर) को जुमे की नमाज के दौरान बम विस्फोट हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. इस बम विस्फोट के खिलाफ शिया समुदाय के लोगों ने रविवार (28 दिसंबर) को लताकिया और टार्टस जैसे तटीय शहरों और अन्य जगहों पर हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया.
वहीं, सीरियाई सरकार के समर्थन में भी एक ग्रुप ने प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान दोनों समूहों में हिंसक झड़पे हुईं, दोनों समूहों ने एक दूसरे पर पथराव किए. इस हिंसा में लगभग 4 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों घायल हो गए हैं. सीरियाई सुरक्षा बलों ने दोनों समूहों को हटाने और माहौल को शांत करने की कोशिश की.
टार्टस इलाके में किसी ने पुलिस स्टेशन पर हैंड ग्रेनेड फेंका, जिससे सुरक्षा बलों के दो सदस्य घायल हो गए, और लताकिया में सुरक्षा बलों की कारों में आग लगा दी गई. साथ ही गोलीबारी में सीरियाई सुरक्षा बल का एक सदस्य मारा गया.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए चारों प्रदर्शनकारियों में से एक के सीने पर गोली लगी थी, जबकि उनमें से तीन के सिर पर चोटें थीं जो पत्थरों से मारे जाने जैसी लग रही थीं. वहीं, प्रदर्शन के दौरान चाकूबाजी, पत्थरों से हमले और सुरक्षाकर्मियों और नागरिकों दोनों को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी में लगभग 60 लोग घायल हुए.
गौरतलब है कि सीरिई के अधिकारियों ने शुक्रवार को मस्जिद में हुए हमले की निंदा की थी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया था. लेकिन अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है. वहीं, जिस अली बिन अबि तालिब मस्जिद में धमाका हुआ, वह शिया समुदाय का अलवी समूह का था. सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद अलवी समुदाय से संबंधित है.