Syria की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक में रखे बॉक्स में क्या है?

Syria Masjid Box: सीरिया की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक उमय्यद मस्जिद के अंदर एक बॉक्स रखा गया है. इस बॉक्स को लेकर अलग-अलग आंकलन लगाए जा रहे हैं. आखिर इसमें क्या है, जानते हैं पूरी डिटेल?
Syria Masjid Box: सीरिया की राजधानी दमिश्क के बीचों-बीच ऐतिहासिक उमय्यद मस्जिद के अंदर एक बॉक्स रखा है. जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. विदेशी मीडिया के मुताबिक, वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि बॉक्स को हरे कपड़े से ढका गया है, जिस पर सऊदी अरब का निशान और सीरियाई गणराज्य का निशान बना है, जबकि इसके चारों ओर कड़ी सुरक्षा तैनात की गई है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ लोगों का कहना है कि यह बॉक्स सऊदी अरब की तरफ से सीरिया को दिया गया तोहफा है, जिसे तहरीर दिवस के मौके पर खोलने की योजना है, जो बशर अल-असद के शासन के पतन की सालगिरह है, जिसे दिसंबर में मनाया जाएगा.
कुछ सूत्रों ने अंदाज़ा लगाया है कि तोहफे में बड़ी ऐतिहासिक जगहों की मरम्मत या सजावट के कवर शामिल हो सकते हैं और यह पैगंबर याह्या की दरगाह के लिए हो सकता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें मस्जिद के आंगन में दफनाया गया है.
हालांकि, सऊदी मीडिया का कहना है कि तोहफे में असल में काबा के पर्दे का एक हिस्सा है, जिसे सऊदी अरब की तरफ से दिया जा रहा है. अभी यह साफ़ नहीं है कि बॉक्स के अंदर क्या है, क्योंकि कोई ऑफ़िशियल बयान नहीं दिया गया है.
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उमय्यद मस्जिद मुसलमानों की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, जिसे उमय्यद खलीफ़ा वालिद बिन अब्दुल मलिक (705-715) के शासनकाल के दौरान बनाया गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मस्जिद सीरिया के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे इसे इस्लामी और आर्किटेक्चरल विरासत का प्रतीक मानते हैं.