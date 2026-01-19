सीरिया में अब बंद हो जाएगा खून-खराबा! सरकार और SDF के बीच में हुआ ऐतिहासिक समझौता

Syria News: सीरियाई सरकार ने रविवार को कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज के साथ सीजफायर का ऐलान किया है. इस समझौते से सरकार को लगभग पूरे देश पर अपना नियंत्रण मजबूत करने में मदद मिली है. SDF ने पिछले एक दशक से उत्तर-पूर्वी सीरिया के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखा था, अब कई प्रमुख इलाकों से पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई है. यह घोषणा इस महीने की शुरुआत में सरकार और SDF के बीच तनाव बढ़ने के बाद हुई है. स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि सरकारी बलों ने पूर्व की ओर एक बड़ा सैन्य हमला शुरू कर दिया था. शुरुआती झड़पों के बाद SDF धीरे-धीरे अपने नियंत्रित क्षेत्रों से पीछे हटने लगी, खासकर उन क्षेत्रों से जो अलेप्पो प्रांत की सीमा से लगते थे.

सरकार की घोषणा के कुछ घंटों बाद SDF कमांडर मजलूम अब्दी ने एक वीडियो संदेश जारी कर समझौते की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि उनकी सेना ने और खून-खराबा रोकने के लिए रक्का और दीर ​​अल-ज़ोर प्रांतों से पीछे हटने पर सहमति जताई है. अब्दी ने कहा कि समझौते की शर्तें जल्द ही सार्वजनिक की जाएंगी. वहीं, सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौते के बाद सभी मोर्चों पर दुश्मनी खत्म करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि दिसंबर 2024 में बशर अल-असद की सरकार गिरने के बाद से नई सरकार को पूरे देश पर नियंत्रण स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. मार्च में SDF को दमिश्क सरकार में शामिल करने के लिए एक समझौता हुआ था, लेकिन वह आखिरकार विफल रहा. हालिया सैन्य हमले से सरकार को रक्का और दीर ​​अल-जोर जैसे रणनीतिक प्रांतों पर नियंत्रण हासिल करने में मदद मिली है. इन क्षेत्रों में तेल और गैस के भंडार, यूफ्रेट्स नदी पर बांध और महत्वपूर्ण सीमा चौकियां हैं.

समझौते का अमेरिका ने किया स्वागत

सरकारी मीडिया ने राष्ट्रपति अहमद अल-शारा को समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया. मजलूम अब्दी खराब मौसम के कारण दमिश्क नहीं जा सके, लेकिन दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर मौजूद थे. संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस समझौते का स्वागत किया. अमेरिकी दूत टॉम बैरक ने इसे एक "महत्वपूर्ण मोड़" बताया और कहा कि यह एक एकीकृत सीरिया की दिशा में बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देगा. समझौते के तहत SDF को भंग कर दिया जाएगा और इसके लड़ाकों को सीरियाई सेना और सुरक्षा बलों में शामिल किया जाएगा.

इन इलाकों से पीछे हटेगी SDF

SDF रक्का और दीर ​​अल-जोर जैसे अरब-बहुल क्षेत्रों से पीछे हट जाएगी. इस बीच, कुर्द-बहुल हसाका प्रांत में नागरिक प्रशासन दमिश्क को सौंप दिया जाएगा. रक्का शहर में लोगों ने सड़कों पर झंडे लहराकर और आतिशबाजी करके सरकार की वापसी का जश्न मनाया. हालांकि, कुर्द-बहुल शहर कामिशली में लोगों ने उम्मीद और आशंका दोनों जताई. कई लोगों ने कहा कि लड़ाई खत्म करने के लिए यह समझौता ज़रूरी था, लेकिन कुर्दों के भविष्य को लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं.