Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3166256
Zee SalaamMuslim Worldइजरायल के दोस्त UAE के खिलाफ सीरिया में भारी प्रदर्शन, एम्बेसी के बाहर भारी हंगामा, FM ने दी सफाई

इजरायल के दोस्त UAE के खिलाफ सीरिया में भारी प्रदर्शन, एम्बेसी के बाहर भारी हंगामा, FM ने दी सफाई

Syria News: सीरिया में यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के सिफारतखाने में प्रदर्शनकारियों ने घुसने की कोशिश की और सिफारत खाना के सामने नारेबाजी की. इस घटना को लेकर सीरिया के विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर सफाई दी है और कहा कि किसी छोटे समूह की ओर से की गई कोई भी अपमानजनक टिप्पणी "सीरियाई लोगों या उनके मूल्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करती. साथ ही उन्होंने सीरिया और UAE के बीच मजबूत रिश्तों पर जोर दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 05, 2026, 09:17 AM IST

Trending Photos

इजरायल के दोस्त UAE के खिलाफ सीरिया में भारी प्रदर्शन, एम्बेसी के बाहर भारी हंगामा, FM ने दी सफाई

Syria News: सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के सिफारत खाना के बाहर लोगों ने  भारी प्रदर्शन किया और UAE के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारी UAE के सिफारत खाना में घुसने की कोशिश की, लेकिन मौके पर पुलिस बल ने हालात को काबू किया. इस घटना को लेकर UAE ने नाराजगी जाहिर की. वहीं, इस घटना को लेकर सीरिया के विदेश मंत्री अल-शैबानी ने सफाई दी है. उन्होंने शनिवार (4 अप्रैल) को एक सोशल मीडिया पोस्ट में UAE के साथ सीरिया के रिश्ते को "मज़बूत" और "आपसी सम्मान और रचनात्मक सहयोग पर आधारित. 

सीरिया के विदेश मंत्री असद हसन अल-शैबानी ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ देश के मज़बूत और दोस्ताना संबंधों पर ज़ोर दिया, और खाड़ी देश के प्रति अपमानजनक माने जाने वाले किसी भी काम या बयान की निंदा की. उन्होंने आगे कहा कि किसी छोटे समूह की ओर से की गई कोई भी अपमानजनक टिप्पणी "सीरियाई लोगों या उनके मूल्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करती" और दुर्व्यवहार या अनुचित आचरण के खिलाफ दमिश्क के मज़बूत रुख को दोहराया.

सीरियाई विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को देश में दूतावासों और राजनयिक मिशनों पर हमलों या उनके पास जाने की कोशिशों को अस्वीकार करने की बात दोहराई.मंत्रालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राजनयिक परिसर अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों के तहत सुरक्षित हैं, और वे देशों और लोगों के बीच संबंधों के प्रतीक के रूप में काम करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, इजरायल की संसद से बीते 30 मार्च को एक विवादित कानून पास किया गया, जिसके तहत इजरायली नागरिक पर हमला करने वाले फिलिस्तीनियों को फांसी देने का प्रावधान है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस कानून का विरोध हुआ. खास तौर पर दुनिया भर के मुसलमानों ने इस कानून का विरोध किया. इजरायल का पड़ोसी मुल्क सीरिया में भी इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार (3 अप्रैल) को सीरिया की राजधानी दमिश्क में लोगों ने इस कानून के खिलाफ भारी प्रदर्शन किया. अरब देशों में इजरायल का सबसे बड़ा सहयोगी देश UAE है. इसलिए प्रदर्शनकारियों में UAE के प्रति गुस्सा था. इजरायल के इस कानून का विरोध कर रहे, प्रदर्शनकारियों का एक जत्था यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के सिफारत खाना पहुंचकर नारेबाजी की.  

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

syria newsProtest Against UAE Embassy In Syriamuslim world newsToday News

Trending news

syria news
इजरायल के दोस्त UAE के खिलाफ सीरिया में भारी प्रदर्शन, FM अल-शैबानी ने दी सफाई
West Bengal Election
भारत के मुस्लिम को ना और विदेशी शेख पर लुटाएँगे प्यार;CM ममता ने मोदी पर साधा निशाना
Telangana NEWS
बेहतर जिंदगी का सपना बना डरावना सच, ओमान में फंसी रोखिया की कहानी सुन सिहर उठेंगे आप
Middle East Tension
ट्रंप के बड़बोलेपन को तेहरान का करारा जवाब, दो दशक में पहली बार US लड़ाकू विमान ढेर
Kashmir news
मिडिल ईस्ट जंग की मार से कराह रहा कश्मीर का पेपर मेशे उद्योग, करोड़ों का ऑर्डर कैंसल
UP News
वेज चाउमीन में निकला नॉनवेज, मुस्तफा के रेस्टोरेंट पर हिंदू संगठनों ने काटा बवाल
Delhi news
दिल्ली दंगों में Ex. पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत 9 आरोपी बा-इज्ज़त बरी
UP News
देश में चल रही नफरत की आंधी, मुसलमानों के खिलाफ बेतहाशा बढ़े हिंसा-भेदभाव के मामले
Spain News
मैड्रिड में इस्लामोफोबिक नारों पर बवाल, स्पेन की वर्ल्ड कप दावेदारी पर संकट!
Hindu-Muslim unity
"वज़ू करूं अजमेर में और काशी में अशनान"; कबीर और खुसरो की धरती है हिन्दुस्तान!