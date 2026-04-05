इजरायल के दोस्त UAE के खिलाफ सीरिया में भारी प्रदर्शन, एम्बेसी के बाहर भारी हंगामा, FM ने दी सफाई

Syria News: सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के सिफारत खाना के बाहर लोगों ने भारी प्रदर्शन किया और UAE के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारी UAE के सिफारत खाना में घुसने की कोशिश की, लेकिन मौके पर पुलिस बल ने हालात को काबू किया. इस घटना को लेकर UAE ने नाराजगी जाहिर की. वहीं, इस घटना को लेकर सीरिया के विदेश मंत्री अल-शैबानी ने सफाई दी है. उन्होंने शनिवार (4 अप्रैल) को एक सोशल मीडिया पोस्ट में UAE के साथ सीरिया के रिश्ते को "मज़बूत" और "आपसी सम्मान और रचनात्मक सहयोग पर आधारित.

सीरिया के विदेश मंत्री असद हसन अल-शैबानी ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ देश के मज़बूत और दोस्ताना संबंधों पर ज़ोर दिया, और खाड़ी देश के प्रति अपमानजनक माने जाने वाले किसी भी काम या बयान की निंदा की. उन्होंने आगे कहा कि किसी छोटे समूह की ओर से की गई कोई भी अपमानजनक टिप्पणी "सीरियाई लोगों या उनके मूल्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करती" और दुर्व्यवहार या अनुचित आचरण के खिलाफ दमिश्क के मज़बूत रुख को दोहराया.

सीरियाई विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को देश में दूतावासों और राजनयिक मिशनों पर हमलों या उनके पास जाने की कोशिशों को अस्वीकार करने की बात दोहराई.मंत्रालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राजनयिक परिसर अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों के तहत सुरक्षित हैं, और वे देशों और लोगों के बीच संबंधों के प्रतीक के रूप में काम करते हैं.

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दरअसल, इजरायल की संसद से बीते 30 मार्च को एक विवादित कानून पास किया गया, जिसके तहत इजरायली नागरिक पर हमला करने वाले फिलिस्तीनियों को फांसी देने का प्रावधान है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस कानून का विरोध हुआ. खास तौर पर दुनिया भर के मुसलमानों ने इस कानून का विरोध किया. इजरायल का पड़ोसी मुल्क सीरिया में भी इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार (3 अप्रैल) को सीरिया की राजधानी दमिश्क में लोगों ने इस कानून के खिलाफ भारी प्रदर्शन किया. अरब देशों में इजरायल का सबसे बड़ा सहयोगी देश UAE है. इसलिए प्रदर्शनकारियों में UAE के प्रति गुस्सा था. इजरायल के इस कानून का विरोध कर रहे, प्रदर्शनकारियों का एक जत्था यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के सिफारत खाना पहुंचकर नारेबाजी की.