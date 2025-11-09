Advertisement
कभी अमेरिका का दुश्मन था, अब व्हाइट हाउस का है मेहमान; ट्रंप से मिलेंगे शरा

Syria US Relations: सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा अमेरिका पहुंचे हैं, जहां वे व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे. कभी अमेरिकी आतंकी सूची में शामिल रहे शरा अब आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका के सहयोगी माने जा रहे हैं.

Nov 09, 2025, 09:45 PM IST

Syria US Relations: सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा अमेरिकी दौरे पर पहुंचे हैं. राष्ट्रपति शरा का यह दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है. दरअसल, 1946 के बाद पहली बार सीरिया का कोई राष्ट्रपति अमेरिकी दौरे पर पहुंचा है. वहीं राष्ट्रपति शरा का अमेरिका के साथ इतिहास कुछ खास अच्छा नहीं था. 

सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा का नाम अमेरिका ने आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल कर रखा था. राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे से एक दिन पहले उनका नाम आतंकवादी की लिस्ट से हटाया गया. सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा सोमवार को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे. इससे पहले ट्रंप और शरा की मुलाकात इसी साल मई में सऊदी अरब में हुई थी.

शरा के संगठन हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) का अलकायदा ग्रुप के साथ कनेक्शन था. इसकी वजह से शरा का नाम अमेरिकी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल था. अमेरिका में शरा के खिलाफ अलग-अलग आतंकी गतिविधियों के मामले में शरा के खिलाफ एक करोड़ डॉलर का इनाम भी घोषित था. हालांकि, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के आतंकियों की लिस्ट में अभी भी एचटीएस आतंकवादियों की लिस्ट शामिल है. 

वहीं, संयुक्त राष्ट्र के आतंकियों की सूची से बाहर आने के बाद सीरियाई राष्ट्रपति शरा ने यूएनजीए को संबोधित किया. शरा ऐसा करने वाले पहले सीरियाई राष्ट्रपति बने. वैसे तो सीरियाई राष्ट्रपति पर लगे अधिकांश प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, लेकिन 2019 में अमेरिकी कांग्रेस की ओर से लगाए गए प्रतिबंध अभी भी जारी हैं. इन कड़े प्रतिबंधों को हटाने के लिए कांग्रेस से अनुमति की जरूरत होगी.

Salaam Tv Digital Team

Syria US Relations, Syria President Ahmed Al-Shara, Ahmed Al Shara meets Donald Trump

