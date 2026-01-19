अफगानिस्तान से घुसपैठ की कोशिश, ताजिकिस्तान में चार हथियारबंद घुसपैठिए ढेर

Advertisement
Afghanistan Tajikistan Border News: ताजिकिस्तान की सुरक्षा बलों ने चार हथियारबंद बंदूकधारियों को मार गिराया है, जिन्होंने कथित तौर पर पड़ोसी अफगानिस्तान से देश में घुसपैठ की थी.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Jan 19, 2026, 04:17 PM IST

Tajikistan Afghanistan Border Clash: ताजिकिस्तान की सुरक्षा बलों ने चार हथियारबंद बंदूकधारियों को मार गिराया है, जिन्होंने कथित तौर पर पड़ोसी अफगानिस्तान से देश में घुसपैठ की थी. यह घटना अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान सीमा के पास हुई, जहां सुरक्षाकर्मियों ने संदिग्ध गतिविधि का पता चलने के बाद एक ऑपरेशन शुरू किया.

Tajikistan Afghanistan Relation: ताजिकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बताया कि अफगानिस्तान से पड़ोसी ताजिकिस्तान में घुसे चार बंदूकधारियों को रात में बॉर्डर गार्ड्स के साथ झड़प में मार गिराया गया. कमेटी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि यह गोलीबारी दोनों देशों के बीच नवंबर के बाद से बॉर्डर पर दूसरी घटना थी. ताजिक बॉर्डर गार्ड्स ने अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत से सटे बॉर्डर के पास एक गांव के पास बंदूकधारियों को देखा. चारों लोगों ने सरेंडर करने का आदेश मानने से इनकार कर दिया और हथियारबंद होकर मुकाबला किया. कमेटी ने कहा कि इसके बाद हुई झड़प में वे मारे गए. कमेटी ने आरोप लगाया कि वे चारों "एक आतंकवादी संगठन के सदस्य" थे, लेकिन उसने और ज़्यादा जानकारी नहीं दी. 

अफगान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि यह घटना तब हुई जब ड्रग तस्करों का एक ग्रुप ताजिकिस्तान में नशीले पदार्थ की तस्करी करने की कोशिश कर रहा था और उनका सामना ताजिक बॉर्डर गार्ड्स से हुआ. अफगानिस्तान के टोलो न्यूज़ चैनल ने बताया कि उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जा रही है और अफगानिस्तान बॉर्डर इलाके को अस्थिर नहीं होने देगा. यह घटना अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में कथित सीमा पार हमले के कुछ हफ़्ते बाद हुई है, जिसमें तीन चीनी मज़दूर मारे गए थे और एक चौथा घायल हो गया था.

ताजिकिस्तान ने कहा कि नवंबर के आखिर में हुआ हमला अफगानिस्तान के अंदर से ग्रेनेड और हथियारों से लैस ड्रोन से किया गया था. अफगान विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता हाफिज जिया अहमद टकल ने नवंबर में कहा था कि ऐसा लगता है कि यह हमला "ऐसे तत्वों द्वारा किया गया है जो इस क्षेत्र के देशों के बीच अराजकता, अस्थिरता और अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं." उन्होंने अफगान सरकार के "ताजिकिस्तान सरकार के साथ पूरे सहयोग" का वादा किया.

ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों का इतिहास रहा है, खासकर 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्ज़े के बाद और ताजिकिस्तान ने अपने दक्षिणी पड़ोसी के साथ संबंध तोड़ लिए थे. तब से संबंधों में धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिले हैं, जिसमें 2023 में बॉर्डर इलाके में बाज़ारों का फिर से खुलना और नवंबर में एक ताजिक प्रतिनिधिमंडल का काबुल का दौरा शामिल है.

Tajikistan EncounterAfghanistan border infiltration

