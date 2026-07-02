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ताजिकिस्तान में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके; बढ़ा खतरा

Tajikistan Earthquake: ताजिकिस्तान में 4.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिसका केंद्र 122 किलोमीटर गहराई में था. इससे पहले जून में भी यहां भूकंप आया था. पहाड़ी भूभाग और जलवायु परिवर्तन के कारण ताजिकिस्तान भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन जैसी नेचुरल डिजास्टर के प्रति बेहद संवेदनशील माना जाता है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 02, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:00 AM IST
ताजिकिस्तान में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके; बढ़ा खतरा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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