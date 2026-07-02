/ताजिकिस्तान में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके; बढ़ा खतरा

इससे पहले 21 जून को, ताजिकिस्तान में 139 किलोमीटर की गहराई पर 4.0 तीव्रता का भूकंप आया था. NCS ने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, " 21 जून को भारतीय समय मुताबिक 06:31 भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 4.0 थी. ताजिकिस्तान मुख्तलिफ भौगोलिक बनावट वाला एक पहाड़ी देश है और जलवायु संबंधी खतरों के प्रति खास रूप से संवेदनशील है. यहाँ भूकंप, बाढ़, सूखा, हिमस्खलन, भूस्खलन और मडस्लाइड (कीचड़ का बहाव) का खतरा बना रहता है. सबसे ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों में ग्लेशियर पर निर्भर नदी बेसिन (जो जलविद्युत और सिंचाई के लिए जल संसाधन प्रदान करते हैं), नाजुक पहाड़ी इकोसिस्टम और पहाड़ी, नदी वाले इलाकों में स्थित अलग-थलग जंगल शामिल हैं; इन इलाकों में भूस्खलन और भूमि के क्षरण का खतरा ज्यादा होता है.