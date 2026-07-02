/ताजिकिस्तान में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके; बढ़ा खतरा

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Tajikistan Earthquake: ताजिकिस्तान में गुरुवार (2 जुलाई) को 4.7 तीव्रता का भूकंप आया. इस बात की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने सोशल मीडिया एक्स (पहले ट्विटर) एक बयान जारी कर दिया. NCS के मुताबिक, भूकंप 122 किलोमीटर की गहराई पर आया. NCS ने कहा, " आज (2 जुलाई) को भारतीय समय मुताबिक 6:50 बजे भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 4.7 थी, गहराई: 122 किलोमीटर है.
इससे पहले 21 जून को, ताजिकिस्तान में 139 किलोमीटर की गहराई पर 4.0 तीव्रता का भूकंप आया था. NCS ने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, " 21 जून को भारतीय समय मुताबिक 06:31 भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 4.0 थी. ताजिकिस्तान मुख्तलिफ भौगोलिक बनावट वाला एक पहाड़ी देश है और जलवायु संबंधी खतरों के प्रति खास रूप से संवेदनशील है. यहाँ भूकंप, बाढ़, सूखा, हिमस्खलन, भूस्खलन और मडस्लाइड (कीचड़ का बहाव) का खतरा बना रहता है. सबसे ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों में ग्लेशियर पर निर्भर नदी बेसिन (जो जलविद्युत और सिंचाई के लिए जल संसाधन प्रदान करते हैं), नाजुक पहाड़ी इकोसिस्टम और पहाड़ी, नदी वाले इलाकों में स्थित अलग-थलग जंगल शामिल हैं; इन इलाकों में भूस्खलन और भूमि के क्षरण का खतरा ज्यादा होता है.
वर्ल्ड बैंक के 'क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल' के मुताबिक क्लाइमेट चेंज ताजिकिस्तान की संवेदनशीलता को और बढ़ा रहा है, क्योंकि अंदाजा है कि साल 2050 तक 30 परसेंट ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे. ताजिकिस्तान दुनिया के सबसे अलग-थलग देशों में से एक है - भूस्खलन, मलबे के बहाव और बाढ़ जैसे हालात ने इसे और भी मुश्किल बना दिया है. ये आपदाएं पुलों को असुरक्षित और सड़कों को आवाजाही के अयोग्य बना सकती हैं और वक्त के साथ उन बाढ़-सुरक्षा सिस्टम को कमजोर कर सकती हैं, जो सबसे ज्यादा जोखिम वाले समुदायों की रक्षा करती हैं.
इस लगातार बनी रहने वाली चुनौती के अलावा, रखरखाव की कमी और प्राकृतिक खतरों के बार-बार सामना करने की वजह ताजिकिस्तान का बुनियादी ढांचा धीरे-धीरे खराब हो रहा है. 'ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी' के मुताबिक वक्त के साथ मज़बूती (resilience) बढ़ाने के लिए, नए बने और मरम्मत किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर के डिज़ाइन में स्थानीय जानकारी के साथ-साथ खतरों की जानकारी और क्लाइमेट चेंज के हालात को शामिल करना ज़रूरी है.