Taliban ने पाक चौकियों पर किए जोरदार हमले; अफगान मंत्रालय बोला इस बार होगी जंग

Afghanistan Attack Pakistan: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद एक बार फिर गहराता जा रहा है. शनिवार देर रात अफगान सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर हमला किया. तालिबान सरकार ने इसे अपने इलाके और हवाई सीमा के बार-बार उल्लंघन का जवाब बताया है. इस घटना ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते सुरक्षा तनाव को और गहरा कर दिया है

तालिबान ने पाकिस्तान पर किया हमला

रविवार तड़के अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा,"हमारे बलों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में जवाबी और सफल अभियान चलाया है. अगर विरोधी पक्ष ने एक बार फिर अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया, तो हमारी सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह तैयार हैं और कड़ा जवाब देंगी."

इससे पहले हफ्ते की शुरुआत में अफगान अधिकारियों ने पाकिस्तान पर राजधानी काबुल और देश के पूर्वी इलाके के एक बाजार पर बमबारी करने का आरोप लगाया था. हालांकि, पाकिस्तान ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली थी.

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर लगाया गंभीर इल्जाम

वहीं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को शरण देने का आरोप लगाया है. पाकिस्तान का कहना है कि यह संगठन देश के अंदर घातक हमले करता है. अफगानिस्तान ने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा कि वह किसी भी देश के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देता है.

एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी ने, नाम न छापने की शर्त पर, बताया कि अफगान बलों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कई सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी की, जिनमें चितराल, बाजौर, मोहम्मद, अंगूर अड्डा और कुर्रम जिले शामिल हैं. अधिकारी ने यह भी बताया कि पाकिस्तानी सेना ने खैबर जिले के तिराह क्षेत्र और अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के पार भारी हथियारों से जवाबी फायरिंग की थी.

दूसरे पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि अफगान सीमा की ओर से दागे गए एक मोर्टार गोले के तिरी गांव (कुर्रम जिला) में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हुए हैं.