Zee Salaam

Afghanistan News: अफगानिस्तान में सत्ता में लौटने की चौथी वर्षगांठ पर तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा का देश के नाम संदेश जारी किया. उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों के अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 15, 2025, 05:57 PM IST

तालिबान मना रहा सत्ता में लौटने का जश्न, आज के ही दिन भाग खड़े हुए थे अमेरिकी सैनिक

Afghanistan News: अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में लौटने का चौथी वर्षगांठ मना रहा है. आज ही के दिन यानी 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से भगाकर वहां की सत्ता पर काबिज हो गया. इस अवसर पर तालिबान के सुप्रीम लीडर (अमीर उल-मोमिनीन) हिबतुल्लाह अखुंदजादा (Hibatullah Akhundzada) ने देश के नाम संदेश दिया है. 

तालिबान का सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने अफगानिस्तान के सत्ता पर काबिज होने के चौथे वर्षगांठ पर देश के नाम संदेश देते हुए चेतावनी दी कि अल्लाह उन अफ़गानों को कड़ी सज़ा देगा जो देश में इस्लामी शासन के प्रति शुक्रगुजार नहीं हैं. उन्होंने तालिबानी लड़ाकों की शहादत का जिक्र करते हुए कहा कि अफगानिस्तान को अमेरिकी और (नेटो) देशों के सैनिकों से आजाद कराने के लिए  लंबे वक्त तक मुश्किलों को सहा और शहीद हुए ताकि अफगानिस्तान में इस्लामी कानून लागू हो सके.

उन्होंने इस्लामी कानून के फायदे बताते हुए कहा कि इस्लामी कानून ने लोगों को भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, हड़पने, ड्रग्स, चोरी, डकैती और लूट से बचाया. उनके इस बयान को तालिबान के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर साझा किया. तालिबान के सु्प्रीम लीडर अखुंदज़ादा ने कहा कि ये अल्लाह का आशीर्वाद है जिन्हें हमारे लोगों को नहीं भूलना चाहिए और विजय दिवस (15 अगस्त) के अवसर पर अल्लाह के प्रति गहरा आभार व्यक्त करना चाहिए.

उन्होंने अफगानिस्तान की जनता को अल्लाह से डरने और उनके प्रति शुक्रगुजार रहने के लिए कहा तो हम अल्लाह कड़ी सजा के अधीन होंगे. गौरतलब है कि अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो देशों की हजारों सैनिक लगभग 20 वर्ष तक रहे और आतंकवाद से लड़ने के नाम पर वहां के लोगों को प्रताड़ित किया. इन विदेशी सैनिकों को अफगानिस्तान से भगाने और अपने देश को आजाद करवाने के लिए तालिबानी लड़ाकों ने हजारों की तादाद में अपनी जान की कुर्बानी दी. हालांकि कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं तालिबान सरकार पर महिला विरोधी होने का इल्जाम लगाते हैं. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

