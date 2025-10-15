Advertisement
Zee SalaamMuslim World

पाकिस्तान की कायराना हरकत, अफगानिस्तान में बिछीं मासूमों और नागरिकों की लाशें

Pakistan Afghanistan Attack: पिछले दस दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है. इसी बीच, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक जानलेवा हमला किया है जिसमें दर्जनों लोग मारे गए हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 15, 2025, 07:23 PM IST

प्रतीकात्म फोटो
प्रतीकात्म फोटो

Pakistan Afghanistan Attack: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इन दिनों सीमा पर भारी झड़प हो रही है. बुधवार की सुबह जानकारी आई थी कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाके में हमला किया है. इसे लेकर अब तालिबान ने दावा किया कि अफगानिस्तान के दक्षिणी कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में बुधवार को पाकिस्तानी सेना के हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए और 100 से अधिक अन्य घायल हो गए.

तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया कि पाकिस्तानी सेना ने सुबह-सुबह सीमावर्ती जिले पर हल्के और भारी हथियारों से हमला किया. अफगानिस्तान की प्रमुख समाचार एजेंसी खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मुजाहिद ने कहा कि अफगान सेना की जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए.

जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर पोस्ट किया, "दुर्भाग्य से, आज सुबह, पाकिस्तानी सेना ने कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में अफगानिस्तान पर हल्के और भारी हथियारों से फिर से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप 12 से ज्यादा नागरिक शहीद हो गए और 100 से ज्यादा घायल हुए. इसके बाद, अफगान सेना को जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा."

उन्होंने पोस्ट में लिखा कि जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी हमलावर सैनिक मारे गए, उनकी चौकियों और केंद्रों पर कब्जा कर लिया गया, हथियार और टैंक अफगान सेना के हाथों में आ गए, और उनके अधिकांश सैन्य प्रतिष्ठान नष्ट हो गए. हालांकि, मुजाहिदीन पूरे जोश के साथ अपनी मातृभूमि, पनाहगाहों और लोगों की रक्षा के लिए तैयार हैं. तालिबान अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तानी बलों के बीच झड़पें सुबह करीब 4 बजे (स्थानीय समय) शुरू हुईं और सुबह 8 बजे (स्थानीय समय) तक जारी रहीं.

स्थानीय सूत्रों ने खुलासा किया है कि झड़पों में दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए हैं और आसपास के नागरिक इलाकों को भी नुकसान पहुंचा है. स्थानीय मीडिया से बात करते हुए, कंधार में चिकित्सा कर्मचारियों ने बताया कि हमले के बाद कम से कम 25 शवों और 80 से ज्यादा घायलों को अस्पतालों में ले जाया गया. अधिकारियों ने बताया कि घायलों में सीमा के पास के रिहायशी इलाकों की कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. यह घटना हाल के दिनों में हुई कई झड़पों और हवाई हमलों के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सीमा तनाव के बीच हुई.

इनपुट-आईएएनएस

