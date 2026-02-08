हमला हुआ पाकिस्तान में, जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर? काबुल ने किया पलटवार

Afghanistan on Islamabad Mosque Blast: इस्लामाबाद की एक मस्जिद में आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आरोप लगाए, लेकिन काबुल ने इन्हें बेबुनियाद बताते हुए पलटवार किया है. अफगान रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान को अपनी आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने की नसीहत दी. इस हमले में 36 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए थे.
Islamabad Mosque Blast Case: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ था. इसमें 36 से ज्यादा से लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए थे. इस घटना के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था. हालांकि, अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के आरोपों पर पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया है.
वहीं, अब इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. पाकिस्तान की ओर से हमले के तार अफगानिस्तान से जोड़ने के दावे के बाद अब काबुल ने कड़ा जवाब देते हुए इन आरोपों को "गैर-जिम्मेदाराना और बेबुनियाद" करार दिया है. अफगानिस्तान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान को अपनी आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेने की सलाह भी दी है.
बीते 8 फरवरी को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, अफगानिस्तान के नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी कर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस एक्स पोस्ट के आरोपों को खारिज किया, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद में हुई घटना के लिए अफगानिस्तान से जुड़े तार होने का दावा किया था. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, अफगानिस्तान ने कहा कि बिना पूरी जांच किए इस तरह का आरोप लगाना जल्दबाजी और गैर-जिम्मेदाराना कदम है.
अफगानिस्तान के अरियाना न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया कि अफगान राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चाहे बलूचिस्तान में घटनाएं हों या पाकिस्तान की अन्य सुरक्षा चूक से जुड़ी घटनाएं, लगभग हर मामले में एक जैसा पैटर्न देखा जा रहा है. जिसमें जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश की जाती है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस हमले को अफगानिस्तान से जोड़ने का कोई तर्क या आधार नहीं है और ऐसे बयान पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की नाकामियों को छिपा नहीं सकते और न ही समस्या का समाधान कर सकते हैं.
अफगानिस्तान ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान घटना के तुरंत बाद अपराधियों की पहचान करने में सक्षम था, तो फिर पहले से इसे रोकने में नाकाम क्यों रहा? मंत्रालय ने अपने बयान में इस्लामिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि ये मूल्य निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देते. साथ ही पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों से अपनी आंतरिक सुरक्षा कमियों की जिम्मेदारी लेने, नीतियों की समीक्षा करने और पाकिस्तान के नागरिकों, पड़ोसी देशों के प्रति अधिक रचनात्मक और सहयोगी रवैया अपनाने की अपील की गई.
गौरतलब है कि शुक्रवार को इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती बम धमाके में कम से कम 36 लोगों की मौत हुई थी. पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, तरलाई इलाके में स्थित इमामबारगाह कासर-ए-खदीजतुल कुबरा में शुक्रवार की नमाज के दौरान हुए इस हमले में 160 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.
इसी बीच स्थानीय मीडिया ने बताया कि अधिकारियों ने संदिग्ध हमलावर की पहचान पेशावर के रहने वाले एक शख्स के रूप में की है, जिसने कथित तौर पर अफगानिस्तान में आतंकवादी ट्रेनिंग ली थी. पाकिस्तान के 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' ने जांच से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया कि हमलावर, जिसकी पहचान यासिर खान यासिर के रूप में हुई है, पाकिस्तान लौटने से पहले करीब पांच महीने तक अफगानिस्तान में रहा था.
जांच एजेंसियां संदिग्ध और इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत (ISKP) के बीच संभावित संबंधों की भी जांच कर रही हैं. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और इस मामले में कोई आखिरी नतीजा नहीं निकाला गया है. इस घटना की कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है. जांच के बाद ही कोई निष्कर्ष निकल पाएगा.
