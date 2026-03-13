जुमे की नमाज़ से पहले पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर भीषण हमला, भड़का तालिबान

Pakistan Afghanistan Conflict: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तनाव के बीच तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्ला मुजाहिद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान वायु सेना ने अफगानिस्तान के कंधार में एक ईंधन डिपो पर हमला किया है. बताया जा रहा है कि इस हमले में कंधार हवाई अड्डे के पास स्थित एक निजी एयरलाइन, 'काम एयर' (Kam Air) के ईंधन डिपो को निशाना बनाया गया था. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, तालिबान प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के ज़रिए इस हमले की ज़िम्मेदारी ली. उन्होंने कहा कि यह 'काम एयर' ईंधन डिपो न केवल घरेलू उड़ानों के लिए ईंधन की आपूर्ति करता है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के विमानों को भी ईंधन मुहैया कराता है. मुजाहिद ने इससे पहले भी पाकिस्तान पर एक स्थानीय व्यवसायी, हाजी खान ज़ादा के ईंधन भंडारण केंद्र पर हमला करने का आरोप लगाया था.

इस बीच, अफगान मीडिया आउटलेट 'टोलो न्यूज़' (TOLO News) ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत के अलीशेर-तेरिज़ाई ज़िले के कई इलाकों में विवादित 'डुरंड रेखा' के पास तोपखाने से गोलाबारी की. इस हमले में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए. रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के महीनों में डुरंड रेखा के पास दोनों देशों के बीच झड़पें बढ़ी हैं. फरवरी में तनाव तब और बढ़ गया था, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई शहरों पर हवाई हमले किए थे, जिनमें राजधानी काबुल भी शामिल था. उस समय पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान अब "खुले युद्ध" की स्थिति में है और देश का सब्र अब जवाब दे चुका है. उन्होंने तालिबान पर वैश्विक आतंकवादी समूहों को पनाह देने और विद्रोह को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था. इसके उल्ट, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि 26 फरवरी को डुरंड रेखा के पास हुई झड़पों के दौरान अफगान सेना की जवाबी कार्रवाई में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे. लेकिन, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान में विवाद

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है. 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध और भी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं. सीमा पर अक्सर होने वाली झड़पों और हमलों की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं. पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान सरकार 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान' (TTP) को संरक्षण दे रही है. यह एक प्रतिबंधित संगठन है जो अफगान धरती पर सक्रिय है. पाकिस्तान का कहना है कि यह समूह अफगानिस्तान के भीतर मौजूद सुरक्षित ठिकानों से पाकिस्तान के अंदर हमले करता है.

TTP का कब हुआ था गठन

अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटलेट अल जज़ीरा के मुताबिक, TTP का गठन 2007 में पाकिस्तान में हुआ था. हालांकि यह संगठन अफगान तालिबान से अलग है, लेकिन बताया जाता है कि उनके बीच वैचारिक और सामाजिक संबंध हैं. हाल के सालों में TTP और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे समूहों द्वारा किए गए हमलों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है. ख़ैबर पख़्तूनख़्वा और बलूचिस्तान प्रांत जिनकी सीमा अफ़ग़ानिस्तान से लगती है. इस हिंसा से विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं.

