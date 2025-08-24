तालिबान और ईरान की डील से फैली सनसनी; हजारों अफगानों की जान पर मंडराया खतरा!

Afghanistan Iran News Today: ब्रिटेन, तालिबान और ईरान के बीच एक खुफिया खेल चल रहा है, जिसमें दांव पर लगी है हजारों अफगानों की जानें. एक रिपोर्ट के मुताबिक, तालिबान ने ईरान के साथ मिलकर उन अफगानों के खिलाफ एक गुप्त साजिश रची है, जिन्होंने कभी अफगानिस्तान में ब्रिटिश सेना के लिए काम किया था. यह मामला अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति की बड़ी चाल बन चुका है.

ब्रिटेन के एक प्रमुख अखबार 'द टेलीग्राफ' की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तालिबान और ईरान के बीच एक गुप्त समझौता हुआ है, जिसके तहत अफगानिस्तान में ब्रिटिश सेना के लिए काम कर चुके कुछ अफगानों को ईरान को सौंपा जाएगा. तालिबान ने इन लोगों पर ब्रिटेन के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, तालिबान ने ईरान को एक 'मौत की सूची' सौंपी है, जिसमें ऐसे हजारों अफगानों के नाम शामिल हैं जो कभी ब्रिटिश स्पेशल फोर्स, खुफिया एजेंसियों या अफगान सेना के मददगार रह चुके हैं. इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह लिस्ट साल 2021 में ब्रिटिश सरकार से एक गलती के तहत लीक हो गई थी.

बताया जा रहा है कि तालिबान के कब्जे में मौजूद कुछ अफगानों को जल्द ही ईरान के हवाले किया जा सकता है. ईरान इन लोगों का इस्तेमाल पश्चिमी देशों से अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत में दबाव बनाने के लिए करना चाहता है. वहीं, तालिबान की कोशिश है कि ईरान उनकी सरकार को आधिकारिक मान्यता दे.

दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने तालिबान से मांग की है कि वे 2021 में जारी किए गए 'आम माफी' के अपने आदेश का पालन करें, जिसके तहत पूर्व सैनिकों और उनके सहयोगियों को निशाना न बनाया जाए. इसके बावजूद तालिबान और ईरानी सरकार के शीर्ष नेताओं जैसे जबीहुल्ला मुजाहिद, मोहम्मद अल्लाह फतरत और जिया अहमद ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है.