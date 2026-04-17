तालिबान सरकार की फैन हुई दुनिया; बैंकिंग सिस्टम से ब्याज खत्म, इस्लामी मॉडल लागू

Afghanistan Interest Free Banking: सूद यानी ब्याज को अक्सर आर्थिक असमानता और कर्ज के बोझ की बड़ी वजह माना जाता है. कई देशों में यह व्यवस्था लंबे समय से बहस का विषय रही है. ऐसे में अफगानिस्तान सरकार ने एक बड़ा और साहसिक कदम उठाते हुए पूरे बैंकिंग सिस्टम से ब्याज को खत्म करने का ऐलान किया है, जिसकी कुछ हलकों में सराहना भी हो रही है.

अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक "दा अफगानिस्तान बैंक" (Da Afghanistan Bank) के बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के डॉयरेक्टर डॉक्टर लुत्फुल्लाह खैरख्वा ने ऐलान किया है कि देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों में सूद (रिबा) की प्रथा पूरी तरह खत्म कर दी गई है. उन्होंने साफ कहा कि अब बैंकिंग सिस्टम को ब्याज आधारित लेनदेन से हटाकर पूरी तरह इस्लामी बैंकिंग मॉडल की ओर ले जाया जा रहा है.

बैंकिंग सिस्टम को इस्लामिक मॉडल में बदले की तैयारी

डॉक्टर लुत्फुल्लाह खैरख्वा के मुताबिक यह बदलाव महज रस्मी शुरुआत नहीं है, बल्कि एक गहरा ढांचागत परिवर्तन है. इसका मकसद देश की आर्थिक व्यवस्था से ब्याज के सारी व्यवस्था और पहलुओं को खत्म कर शरिया के सिद्धांतों के मुताबिक वित्तीय ढांचा तैयार करना है. उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली फिलहाल बदहाली के दौर में है और इसे पूरी तरह इस्लामिक मॉडल में बदलने की प्रक्रिया जारी है.

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गौरतलब है कि "दा अफगानिस्तान बैंक" पहले भी साफ कर चुका है कि इस्लामिक बैंकिंग सिद्धांतों के तहत ब्याज लेना या देना प्रतिबंधित है. इसी दिशा में देश के पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम को सुनियोजित तरीके से धीरे-धीरे इस्लाम शरिया कानून के मुताबिक बनाने की कोशिश लंबे समय से चल रही थी. तालिबान सरकार के इस फैसले ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों का ध्यान खींचा है.

ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर अफगानिस्तान के इस फैसले का स्वागत किया और इसे ऐतिहासिक कदम बताया. उन्होंने अन्य मुस्लिम देशों से भी अपील की कि वे इस दिशा में आगे बढ़ें. अफगान अधिकारियों के मुताबिक, देश की वित्तीय संस्थाओं को पूरी तरह सूद-मुक्त बनाकर अर्थव्यवस्था को इस्लामी कानूनों के मुताबिक ढालने की दिशा में यह एक निर्णायक पहल है, जिसे अब पूरी गंभीरता के साथ लागू किया जा रहा है.

ब्याज इस्लाम में हराम क्यों है?

इस्लाम में ब्याज (रिबा) को हराम इसलिए माना गया है क्योंकि यह आर्थिक असमानता और शोषण को बढ़ावा देता है. उलेमा के मुताबिक, ब्याज आधारित व्यवस्था में पैसा कमाने वाला शख्स बिना जोखिम के फायदा हासिल करता है, जबकि कर्ज लेने वाला शख्स बोझ तले दबता जाता है. इससे समाज में अमीर-गरीब की खाई और चौड़ी होती है, जिसे इस्लाम नाइंसाफी मानता है.

मजहबी लिहास से भी इसे सख्ती से मना किया गया है. कुरान की सूरह अल-बकरा (2:275) में कहा गया है कि "अल्लाह ने व्यापार को हलाल और सूद को हराम किया है." वहीं (2:279) में चेतावनी दी गई है कि जो लोग सूद नहीं छोड़ते, वे अल्लाह और उसके रसूल (स.अ.) के खिलाफ जंग के लिए तैयार रहें. इससे इसकी गंभीरता समझी जा सकती है.

हदीस में भी इसे बड़ा गुनाह बताया गया है. सहीह मुस्लिम के मुताबिक, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने, देने, लिखने और गवाह बनने वालों सभी पर लानत बताई है. इस्लामी उलेमा का मानना है कि ब्याज रहित व्यवस्था इंसाफ, साझेदारी और जोखिम को न्यायोचित ढंग से एकसमान बंटवारे को बढ़ावा देती है, यानी दोनों पक्षों को बराबर फायदा नुकसान हो. इससे समाज में संतुलन बना रहता है.