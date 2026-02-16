तालिबान ने कर दिया ऐलान, अगर अमेरिका-ईरान में जंग हुई, तो इस देश का देंगे साथ !

Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldतालिबान ने कर दिया ऐलान, अगर अमेरिका-ईरान में जंग हुई, तो इस देश का देंगे साथ !

Taliban Support Iran: अमेरिका ईरान पर हमले की धमकी दे रहा है. इस बीच तालिबान ने खुलकर ईरान का सहयोग करने का ऐलान किया है. तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है और ईरान ने तालिबान से सहयोग मांगा, तो हम सहयोग करेंगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 16, 2026, 01:52 PM IST

Taliban Support Iran: अफगानिस्तान में तालिबान शासन के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए कहा कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हुई, तो हम ईरान का सहयोग करेंगे. तालिबान शासन के प्रवक्ता का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब ईरान और अमेरिका में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं. अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारियां कर चुका है और ईरान की घेराबंदी के लिए ईरान के नजदीक समुद्र में एयर क्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को तैनात कर दिया है. 

बीते रविवार (15 फरवरी) को रेडियो ईरान की पश्तो सर्विस को दिए एक इंटरव्यू में जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमले की हालत में और अगर मदद मांगी गई, तो काबुल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ सहयोग करेगा. इसके साथ ही जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पिछले 12th Day War का जिक्र करते हुए अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान को वीजेता बताया. 

उन्होंने यह भी कहा कि अगर US ने हमला हुआ तो ईरान फिर से जीत जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर ईरन ने अमेरिकी हमले के समय सहयोग मांगा तो अफगानिस्तान के लोग अपनी क्षमता के साथ ईरान का सहयोग और एकजुटता देने के लिए तैयार हैं. जबीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी साफ किया कि तालिबान अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई नहीं चाहता है.

गौरतलब है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अमेरिका और उसके कई सहयोगी देशों की सेनाओं के खिलाफ लगभग 20 वर्षों तक गुरिल्ला युद्ध लड़ा है. वर्ष 2021 में अमेरिकी सैनिकों को पूरी तरह से अफगानिस्तान से बाहर निकलना पड़ा. वर्ष 2021 से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है. 

About the Author
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

muslim newsTaliban support Iraniran america warmuslim world newsToday News

