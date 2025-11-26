Advertisement
10 अफगानों की हत्या करके पलटी पाकिस्तानी सेना, बोला हमने नहीं किया हमला

Pakistan Afghanistan Tension: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया, जिसमें 9 बच्चे और 1 महिला की मौत हो गई. इस बात की जानकारी अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने दी. लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के दावे को खारिज कर दिया और यह मानने से इंकार कर दिया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर सोमवार की रात हमला किया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 26, 2025, 09:49 AM IST

10 अफगानों की हत्या करके पलटी पाकिस्तानी सेना, बोला हमने नहीं किया हमला

Pakistan Afghanistan Tension: पाकिस्तान ने बीते सोमवार की रात करीब 12 बजे अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में एक घर पर भीषण बमबारी की, जिसमें 9 बच्चे और 1 महिला की मौत हो गई. इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांत में भी बमबारी की, जिसमें 4 अन्य लोग घायल हो गए. अफगानिस्तान में तालिबान शासन के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी. 

वहीं, पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है. पाकिस्तानी सेना के प्रचार विंग इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मंगलवार (25 नवंबर) को एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बमबारी नहीं की है. उन्होंने कहा कि जब भी पाकिस्तान किसी पर हमला करता है, तो वह उसकी घोषणा करता है. 

इसके साथ ही ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी तालिबान प्रशासन से सवाल पूछते हुए कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा लीडरशिप कब तक एक अंतरिम एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर काम करने की योजना बना रही है? साथ ही अहमद चौधरी ने तालिबान प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि तालिबान  नॉन-स्टेट एक्टर्स की तरह काम करने के बजाय जिम्मेदारी से काम करें. 

गौरतलब है कि बीते सोमवार की सुबह करीब 8 बजे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर में फ़ेडरल कांस्टेबुलरी के हेडक्वार्टर पर दो सुसाइड बॉम्बिंग की घटना हुई. साथ ही तीन अन्य आतंकवादियों ने गोलीबारी की. इस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसमें तीनों आतंकी मारे गए. वहीं, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के तीन जवान मारे गए. 

माना जा रहा है कि इसी आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बमबारी की. पाकिस्तान कई बार अफगानिस्तान पर आरोप लगा चुका है कि अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

