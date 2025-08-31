क्रिकेट से संन्यास के बाद तमीम का बड़ा दांव, चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी!

Bangladesh News: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने आज को कहा कि वह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) का आगामी इलेक्शन लड़ेंगे. बीसीबी चुनाव अक्टूबर में होना है। तमीम ने बोर्ड अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की बात भी कही है. बंगाली दैनिक कलेरकांठा ने तमीम के हवाले से कहा, "देखिए, कोई भी पहले से नहीं कह सकता कि वह अध्यक्ष बनेगा. मैं खुद बहुत सी बातें देखता और सुनता हूं, लेकिन मुख्य सवाल यह होना चाहिए कि मैं बीसीबी चुनाव में भाग लूंगा या नहीं."

उन्होंने कहा, "अगर मैं बांग्लादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन जैसे मंचों की बात करूं, तो वहां अध्यक्ष पद के लिए सीधा चुनाव होगा. क्रिकेट बोर्ड अलग तरीके से काम करता है. सबसे पहले आपको निदेशक के रूप में चुना जाना होता है. फिर अगर अध्यक्ष पद के लिए दो उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो निदेशक एक को चुनने के लिए वोट करते हैं. इसलिए, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं बीसीबी चुनाव में भाग लूंगा, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास बहुत अच्छा मौका है. इस बार मैं (निदेशक पद के चुनाव में) भाग ले रहा हूं."

तमीम ने कहा, "मैं अभी अध्यक्ष बनने का दावा नहीं कर सकता. अगर अध्यक्ष पद के लिए सीधा इलेक्शन होता, तो मैं कह सकता था कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं. निदेशक मंडल के चुनाव के बाद यह तय होगा. अगर मुझे लगता है कि मेरे पास पर्याप्त समर्थन है, तो मैं चुनाव लड़ सकता हूं. फिलहाल मैं कहूंगा कि मैं पहले निदेशक बनना चाहता हूं। बाकी बाद में देखा जाएगा."

उन्होंने कहा कि अगर आप बांग्लादेश क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठना जरूरी है. मेरा यह भी मानना ​​है कि अगर मैं क्रिकेट बोर्ड में आता हूं, तो मुझे निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए. समय आ गया है कि ऐसे सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को चुना जाए जो खेल को आगे ले जा सके. तमीम ने कहा, "बातचीत उम्मीदवारों की योग्यता पर होनी चाहिए. इससे सभी को फायदा होगा क्योंकि हर कोई चाहता है कि क्रिकेट सफल हो, चाहे कोई भी आए. हमें एक-दूसरे पर हमला करना बंद करना चाहिए."

पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कहा कि बांग्लादेश को आधुनिक क्रिकेट खेलना चाहिए. ऐसा क्रिकेट खेलने के लिए निर्णय लेने वालों की सोच भी आधुनिक होनी चाहिए. हमें इस बात पर चर्चा करने की जरूरत है कि क्रिकेट में यह आधुनिक दृष्टिकोण कौन ला सकता है. तमीम के अनुसार, अगर वह चुनाव जीतते हैं तो बांग्लादेश में क्रिकेट सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे.

तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट इतिहास के सर्वाधिक सफल बल्लेबाजों में से एक हैं. 36 साल के तमीम इकबाल ने 2007 से 2023 के बीच 70 टेस्ट में 10 शतक और 31 अर्धशतक लगाते हुए 5,134 रन, 243 वनडे में 14 शतक और 56 अर्धशतक लगाते हुए 8,357 और 78 टी20 में 1 शतक और 7 अर्धशतक लगाते हुए 1,758 रन बनाए हैं. इकबाल ने 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था.

