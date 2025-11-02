Tanzania चुनाव को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन, 700 लोगों की मौत

Tanzania Protest Deaths: पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया में विवादित राष्ट्रपति चुनाव के विरोध में हुए प्रदर्शनों में 700 लोग मारे गए हैं. गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने दार-ए-सलाम हवाई अड्डे पर धावा बोल दिया, सड़क किनारे की दुकानों, पेट्रोल पंपों और पुलिस थानों में आग लगा दी और कई मतदान केंद्रों को तबाह कर दिया.

तंजानिया की विपक्षी पार्टी के एक प्रवक्ता के मुताबिक, दार-ए-सलाम में 350 और मोइज़ा में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, ये आंकड़े पार्टी कार्यकर्ताओं ने अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों से लाशों की गिनती के बाद इकट्ठा किए हैं, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक, सत्यापित रिपोर्टों से पता चला है कि 100 लोग मारे गए हैं.

सेना को किया गया तैनात

विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए पूरे देश में सेना तैनात कर दी गई है. इसके साथ ही इंटरनेट बंद कर दिया गया है और कर्फ्यू लगाया गया है. हाल ही में हुए चुनावों में, राष्ट्रपति सामिया सालोजो हसन ने 96.99 प्रतिशत वोट हासिल किए, जिससे दोनों मुख्य विपक्षी दलों के उम्मीदवार हार गए. तंजानिया के विपक्षी दलों ने नतीजों को खारिज कर दिया है और एक अंतरिम सरकार की स्थापना की मांग की है.

सूडान में भी हालात संजीदा

उधर सूडान में भी हालात संजीदा बने हुए है. आरएसएफ के जरिए मुस्लिम देश में आम लोगों को मारा जा रहा है. कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें लड़ाके औरतों और पुरुषों पर गोलियां बरसाते हुए दिख रहे हैं.