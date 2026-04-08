Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3171277
Zee SalaamMuslim Worldयुनूस सरकार ने जिसकी आड़ में शेख हसीन को किया बैन, तारिक रहमान ने उसे बना दिया कानून

युनूस सरकार ने जिसकी आड़ में शेख हसीन को किया बैन, तारिक रहमान ने उसे बना दिया कानून

Bangladesh Anti Terrorism Amendment Act 2026: बांग्लादेश की नवनिर्वाचित तारिक रहमान सरकार ने बुधवार को एंटी-टेररिज्म अमेंडमेंट बिल को पारित कर दिया है. इसके बाद यह बिल कानून बन गया. इस कानून में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. हालांकि, बिल को लेकर बांग्लादेशी पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष शफीक उर रहमान के जरिये कड़ा विरोध देखने को मिला और इसे समझने के लिए और ज्यादा समय देने की मांग की.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 08, 2026, 08:46 PM IST

Trending Photos

बांग्लादेश प्रधानमंत्री तारिक रहमान (फाइल फोटो)
बांग्लादेश प्रधानमंत्री तारिक रहमान (फाइल फोटो)

Bangladesh News: पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में बीते 12 फरवरी 2026 को तारिक रहमान की अगुवाई वाली सरकार बनने के बाद कई अहम फैसले हुए हैं. बुधवार (8 अप्रैल) को ढाका सियासत में बड़ा और अहम मोड़ तब आया, जब संसद ने आतंकवाद से जुड़े कानून में संशोधन करते हुए एक सख्त बिल को मंजूरी दे दी. इस फैसले के साथ ही देश के कानूनी हलकों में हलचल तेज हो गई है.

दरअसल, बांग्लादेश पार्लियामेंट ने बुधवार को एंटी-टेररिज्म अमेंडमेंट बिल को पारित कर दिया है. यह बिल पहले से जारी एक ऑर्डिनेंस पर आधारित है, जिसे अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था. खास बात यह रही कि संसद ने इस बिल को बिना किसी बदलाव के मंजूरी दे दी, जिससे अध्यादेश अब कानून में बदल गया है.

इस संशोधन के तहत मौजूदा आतंकवाद विरोधी कानून में बड़ा बदलाव किया गया है. पहले इस कानून में किसी संगठन की सरगर्मियों पर पूरी तरह रोक लगाने का साफ प्रावधान नहीं था. सरकार सिर्फ गजट नोटिफिकेशन जारी कर किसी शख्श को लिस्टेड कर सकती थी या किसी संगठन को प्रतिबंधित कैटेगरी में डाल सकती थी. लेकिन अब नए संशोधन के जरिए सरकार को यह अधिकार मिल गया है कि वह किसी भी ऐसे संगठन या शख्स की सभी सरगर्मियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा सके, जो आतंकवादी सरगर्मियों में शामिल पाए जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: लखनऊ में लगा हज कैंप, अकीदतमंदों को सिखाया गया मुकद्दस सफर का हर तरीका

इसी संशोधन के तहत अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश अवामी लीग और उसके नेताओं की सभी सरगर्मियों पर रोक लगाने का फैसला किया था. यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा, जब तक कि उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में मुकदमा पूरा नहीं हो जाता है. इससे पहले बिल को संसद में गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने पेश किया. उन्होंने इसे एक जरूरी संशोधन बताते हुए कहा कि इसका मकसद उस संगठन पर प्रतिबंध लगाना है, जिसे उन्होंने खुद ही "नरसंहार करने वाला आतंकी संगठन" बताया. उन्होंने यह भी कहा कि यह संशोधन मौजूदा आतंकवाद विरोधी कानून को और मजबूत करेगा.

हालांकि, संसद में इस बिल को लेकर विरोध भी देखने को मिला. विपक्ष के नेता शफीक उर रहमान ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि सदस्यों को बिल से जुड़े दस्तावेज महज तीन-चार मिनट पहले ही मिला है, जिससे उसे ठीक से पढ़ने का समय नहीं मिल पाया. उन्होंने इस संवेदनशील बिल पर ज्यादा समय देने की मांग की. इस पर स्पीकर हाफिज उद्दीन अहमद ने कहा कि आपत्ति दर्ज कराने का एक तय समय होता है, और अगर समय पर आपत्तियां दी जातीं तो उन पर विचार किया जा सकता था. उन्होंने साफ किया कि इस चरण में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती.

बाद में गृह मंत्री ने बिल को पारित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे वॉयस वोट के जरिए मंजूरी दे दी गई. उन्होंने यह भी बताया कि विपक्षी नेता और एनसीपी के सदस्यों के जनआंदोलनों ने भी इस फैसले में भूमिका निभाई. साथ ही, संबंधित संगठन का चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन पहले ही निलंबित किया जा चुका है. नए कानून के तहत अब किसी भी प्रतिबंधित संगठन के समर्थन में प्रेस बयान जारी करना, प्रचार करना, सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से प्रसार करना, रैली, जुलूस, सभा या प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना और सार्वजनिक भाषण देना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा. इसके अलावा आईसीटी एक्ट में भी अनुच्छेद 47 के तहत संशोधन किए गए हैं, ताकि संबंधित मामलों की सुनवाई को आसान बनाया जा सके.

यह भी पढ़ें: ईरान-अमेरिका सीजफायर डील पर ब्रिटेन और यूरोप का आया बड़ा बयान, जानें क्या कहा?

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh newstarique rahmanBangladesh New Anti Terror Lawmuslim news

Trending news

Bangladesh news
युनूस सरकार ने जिसकी आड़ में शेख हसीन को किया बैन, तारिक रहमान ने उसे बना दिया कानून
Uttar Pradesh news
वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे के खिलाफ फतवा, कार्रवाई को लेकर की गई खास मांग!
Uttarakhand news
हर की पौड़ी में गैर-हिंदुओं की एंट्री बैन के बाद हरिद्वार में मीट बेचने पर संकट
Uttar Pradesh news
लखनऊ में लगा हज कैंप, अकीदतमंदों को सिखाया गया मुकद्दस सफर का हर तरीका
muslim news
युद्ध खत्म, अब होगी शांति; मोहम्मदी मिशन ने US-Iran Ceasefire का किया स्वागत
Rajasthan news
खुले मंच से मुसलमानों को धमकी; हिन्दू नौजवान ने माइक छीनकर रोका तो मिल रही धमकी!
US Iran Ceasefire
ईरान-अमेरिका सीजफायर डील पर ब्रिटेन और यूरोप का आया बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
Iran Threatens Israel After Ceasefire
लेबनान पर हमले नहीं रुके तो टूट सकता है सीजफायर; किसी मुगालते में न रहे इस्राइल
AMU Student delegation Meets Iran Representative
ऊर्जा संकट के बीच भारतीयों के लिए AMU छात्रों की अपील,ईरानी प्रतिनिधि से की मुलाकात
madhya pradesh news
दो शादी के लिए मुस्लिम पुरुषों पर नहीं चलाया जा सकता मुकदमा, लेकिन शर्तें लागू