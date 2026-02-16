Bangladesh: तारिक रहमान के शपथ समारोह में जुटेंगे दुनिया के दिग्गज, भारत से कौन होगा मेहमान?

Advertisement
Tarique Rahman Oath Ceremony: बांग्लादेश के BNP चीफ तारिक रहमान 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे. भारत समेत कई देशों के डेलीगेट्स ढाका में होने वाले इस समारोह में शामिल होंगे. राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन नए प्रधानमंत्री और कैबिनेट को पद की शपथ दिलाएंगे.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 16, 2026, 12:58 PM IST

Bangladesh Prime Minister Swearing: बांग्लादेश आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली BNP के चीफ तारिक रहमान मंगलवार यानी 17 फरवरी को देश के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेने वाले हैं. शपथ ग्रहण समारोह राजधानी ढाका में नेशनल पार्लियामेंट बिल्डिंग के साउथ प्लाजा में होगा, जहां बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन शाम करीब 4 बजे उन्हें और उनके कैबिनेट मेंबर्स को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.

BNP के मीडिया सेल की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक, यह समारोह न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे साउथ एशिया रीजन के लिए एक अहम पॉलिटिकल पल माना जा रहा है. इसमें करीब 1,200 लोकल और विदेशी मेहमानों के आने की उम्मीद है. चुनावी उथल-पुथल और उसके बाद सत्ता में बदलाव के बाद यह शपथ ग्रहण समारोह रीजनल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी अहम माना जा रहा है.

इस समारोह में कई देशों के टॉप रिप्रेजेंटेटिव के आने की उम्मीद है. विदेशी मेहमानों में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे, भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर एहसान इकबाल शामिल होंगे. नेपाल के विदेश मंत्री बाला नंद शर्मा के आने की उम्मीद है, जबकि श्रीलंका की हेल्थ मिनिस्टर नलिंडा जयतिसा भी हिस्सा ले सकती हैं. मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू के भी आने की उम्मीद है, हालांकि उनके आने की आखिरी पुष्टि अभी बाकी है.

तारिक रहमान की ताजपोशी ऐसे समय में हुई है जब बांग्लादेश हाल के सालों की राजनीतिक अस्थिरता से आगे बढ़कर एक नई दिशा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है. चुनावों में BNP की साफ बहुमत ने सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया है. राजनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि नई सरकार को आर्थिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी और इंटरनेशनल भरोसा मजबूत करने जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.

Tauseef Alam

