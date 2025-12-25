क्या है तारिक रहमान की खास योजना? जिससे सुधरेंगे बांग्लादेश के हालात!

Advertisement
Bangladesh News: बांग्लादेश में आगामी फरवरी के महीने में आम चुनाव हैं. इस बीच 17 वर्षों के लंबे निर्वासन के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान बांग्लादेश वापस लौटे और राजधानी ढाका में देश को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के लिए एक योजना की बात कही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 25, 2025, 11:38 PM IST

Bangladesh News: बांग्लादेश में अशांति का माहौल है. इस बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने गुरुवार (25 दिसंबर) को ढाका में देशवासियों से संबोधन के दौरान कहा कि उनके पास बांग्लादेश और उसके लोगों के लिए एक प्लान है, लेकिन उन्होंने इस योजना को विस्तृत रूप से साझा नहीं किया. 

बांग्लादेश में फरवरी के महीने में चुनाव होने वाला है. वहीं, 17 वर्षों के लंबे निर्वासन के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश वापस लौटे हैं. राजधानी ढाका में उनका यह संबोधन स्वाभाविक रूप से राजनीतिक था. हालांकि, अपने संक्षिप्त भाषण में उन्होंने खुद को सीधे तौर पर भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश नहीं किया, लेकिन कई मौकों पर अपने पारिवारिक योगदान और विरासत का उल्लेख किया.

17 साल बाद उनकी वापसी को बीएनपी के नेतृत्व पर दोबारा दावा करने और जनसमर्थन जुटाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है. अपने भाषण में उन्होंने शांति, सुरक्षा और एकता से भरे बांग्लादेश की बात की और कहा कि मौजूदा अस्थिरता कानून-व्यवस्था और आम लोगों के जीवन के लिए बड़ा खतरा बन गई है.

उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा कि उनके पास अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए एक योजना है. हालांकि, यह योजना क्या है, इसका विस्तृत खाका अभी सामने नहीं आया है. यह भी देखना बाकी है कि क्या इसमें विरोधियों और आलोचकों को भी शामिल किया जाएगा. BNP की प्रमुख प्रतिद्वंद्वी अवामी लीग को 2026 के चुनावों से बाहर रखा गया है, जबकि उसकी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में शरण ली हुई हैं.

बता दें कि 60 वर्षीय तारिक रहमान के माता-पिता दोनों ही बांग्लादेश में शीर्ष सत्ता पदों पर रह चुके हैं. उनके पिता जियाउर रहमान 1977 से 1981 तक बांग्लादेश के छठे राष्ट्रपति रहे, जिनकी हत्या कर दी गई थी. वहीं उनकी मां खालिदा जिया 1991 से 1996 और फिर 2001 से 2006 तक देश की प्रधानमंत्री रहीं और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनीं.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Bangladesh newsBNP Leader Tarique Rahmanmuslim world newsToday News

