बांग्लादेश में नई सरकार गठन; 49 मंत्रियों के साथ तारिक रहमान ने ली PM पद की शपथ; देखें लिस्ट

Bangladesh Cabinet Ministers List 2026: ढाका में BNP नेता तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जिसके बाद 18 महीने की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का अंत हुआ. 13वें संसदीय चुनाव में बंपर जीत दर्ज करने के बाद आज तारिक रहमान ने 25 कैबिनेट और 24 राज्य मंत्रियों को शामिल करते हुए नई सरकार बनाई. शपथ ग्रहण समारोह में हजारों देशी विदेशी मेहमान शामिल रहे.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 17, 2026, 06:12 PM IST

Bangladesh Ministers List 2026: बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मंगलवार (17 फरवरी) को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेता तारिक रहमान ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. इसके साथ ही अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बनी अंतरिम सरकार के 18 महीने के शासन का अंत हो गया. राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन ने 60 साल के तारिक रहमान को पारंपरिक स्थल बंगाभवन की जगह जातीय संसद (जतिया संसद) के साउथ प्लाजा में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जो बांग्लादेश में लंबे समय से चली आ रही परंपरा से अलग रहा है..

तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और दिवंगत राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं. वह 17 साल तक लंदन में आत्म-निर्वासन में रहने के बाद दो महीने पहले ही बांग्लादेश लौटे थे. वह अगले पांच सालों तक प्रधानमंत्री पद संभालेंगे. इससे पहले दिन में BNP के सांसदों ने उन्हें संसदीय दल का नेता चुना था. शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति शाहाबुद्दीन ने नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी शपथ दिलाई. इस कार्यक्रम में भारत और पाकिस्तान समेत पड़ोसी देशों के कई नेता शामिल हुए.

बता दें, 12 फरवरी को हुए 13वें संसदीय चुनाव में बीएनपी ने 297 में से 209 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया, जबकि दक्षिणपंथी जमात-ए-इस्लामी ने 68 सीटें जीतीं.  बांग्लादेश में आम चुनाव ऐसे वक्त में कराया गया था, जब यहां राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा हालात बदतर स्थित में पहुंच चुके थे. इसका अंदाजा चुनाव से पहले हुई कई सियासी नेताओं की हत्या से लगाया जा सकता है.  हालांकि, नतीजों के बाद जमात-ए-इस्लामी ने चुनाव आयोग से 32 सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग की है. 

वहीं, आज मंगलवार को तारिक रहमान ने अपने मंत्रिमंडल में 25 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया है, जिनमें मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, अमीर खोसरू महमूद चौधरी, सलाहुद्दीन अहमद, इकबाल हसन महमूद, रिटायर्ड मेजर हाफिज उद्दीन अहमद बीर बिक्रम, अबू जाफर मोहम्मद जाहिद हुसैन, डॉ. खलीलुर रहमान (टेक्नोक्रेट), अब्दुल अव्वल मिंटू, काजी शाह मोफज्जल हुसैन कैकोबाद, मीजानुर रहमान, निताई रॉय चौधरी, खंदाकर अब्दुल मुक्तादिर, आरिफुल हक चौधरी, जाहिर उद्दीन स्वपन, मोहम्मद अमीन उर राशिद (टेक्नोक्रेट), अफरोजा खानम रीता, शाहिद उद्दीन चौधरी एनी, असदुल हबीब डुलु, मोहम्मद असदुज्जमान, जकारिया ताहेर, दिपेन देवान, एएनएम एहसानुल हक मिलन, सरदार मोहम्मद सखावत हुसैन, फकीर महबूब अनम और शेख रबीउल आलम शामिल हैं.

इसके अलावा उन्होंने 24 राज्य मंत्रियों को भी शामिल किया है, जिनमें एम राशिदुज्जमान मिल्लत, अनिंद्य इस्लाम अमित, मोहम्मद शरीफुल आलम, शामा ओबैद इस्लाम, सुल्तान सलाहुद्दीन टुकू, बैरिस्टर कैसर कमाल, फरहाद हुसैन आजाद, मोहम्मद अमीनुल हक (टेक्नोक्रेट), मीर मोहम्मद हेलाल उद्दीन, हबीबुर राशिद, मोहम्मद राजिब अहसान, मोहम्मद अब्दुल बारी, मीर शाहे आलम, जोनायद अब्दुर रहीम साकी (जोनायद साकी), इशराक हुसैन, फरजाना शर्मिन, शेख फरीदुल इस्लाम, नुरुल हक नूर, यासर खान चौधरी, एम इकबाल हुसैन, एमए मुहिथ, अहमद सोहेल मंजूर, बॉबी हज्जाज और अली नवाज महमूद खैयाम शामिल हैं.

'इंडिया टीवी' में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, शपथ ग्रहण समारोह के लिए बीएनपी ने करीब 1,200 लोकल और विदेशी मेहमानों को आमंत्रित किया था. प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समारोह में हिस्सा लिया. 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

Bangladesh newsBangladesh PM Oath CeremonyTarique Rahman Cabinet ListBangladesh Minister Listmuslim news

