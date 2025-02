Tasleema Nasrin की किताब देख गुस्साए बांग्लादेशी; किया स्टाल पर हमला

Tasleema Nasrin: निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन की पुस्तकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक ग्रुप ने ढाका में किताबों के एक ‘स्टाल’ पर धावा बोल दिया.cv बाद बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने इस ‘अनुशासनहीन व्यवहार’ की जांच के आदेश दिए हैं.

बीडीन्यूज24 की खबर के मुताबिक, यह घटना सोमवार को अमर एकुशी पुस्तक मेले में प्रकाशन समूह सब्यसाची प्रोकाशोनी के ‘स्टॉल’ पर हुई. खबर में कहा गया है कि मेले के 10वें दिन ‘तौहीदी जनता’ के बैनर तले एक ग्रुप ने निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन की किताबों के प्रदर्शन को लेकर सुहरावर्दी उद्यान में सब्यसाची प्रोकाशोनी के स्टॉल पर धावा बोल दिया.

रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप ने प्रकाशक को घेर लिया और नारेबाजी की. जिसके बाद पुलिस ने दखल किया और व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस, सब्यसाची के प्रकाशक शताब्दी वोबो को अपने नियंत्रण कक्ष में ले गई. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कंट्रोल रूम को घेर लिया, जिससे तनाव बढ़ गया.

At this year’s book fair, Dr. Taslima Nasrin’s book “Chumbon” (Kiss) was on sale at Sabyasachi Prakashani’s stall. Islamist extremists attacked the stall, beat the publisher, and destroyed books. Police intervened just in time to save the publisher’s life. To calm the mob, the… pic.twitter.com/OADzSKCMID

