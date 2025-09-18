तेहरान ने इजरायल की साजिशों को किया नाकाम; मोसाद के जासूस को ईरान ने दी फांसी

Israeli Spy in Iran: ईरान ने इज़रायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वाले बाबक शहबाज़ी को फांसी दी. आरोप है कि बाबक ने संवेदनशील सैन्य और सुरक्षा जानकारियां इज़रायल तक पहुंचाने की कोशिश की. ईरान ने साफ कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु ठिकानों में सेंध नहीं बर्दाश्त की जाएगी.
Trending Photos
Iran News Today: मिडिल ईस्ट इस वक्त तनाव के दौर से गुजर रहा है, यहां रहने वाला शख्स पशोपेश में है. इसकी वजह है बस एक देश है, जो अपनी महत्वकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शाम दाम दंड भेद के साथ हर तरीके अपना रहा है. इतरायल ने बीते कुछ माह में ग़ज़ा, सीरीया, लेबनान और ईरान में बड़े पैमाने हमला कर जान-माल को भारी नुकसान पहुंचाया है. इजरायल को उसके मकसद को पूरा करने में उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद (Mossad) की बड़ी भूमिका मानी जाती रही है.
इजरायल ने मोसाद के इनपुट की मदद से ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारियों की हत्या कर दी. इजरायल दोबारा ऐसा न कर सके, इसलिए ईरान लगातार मोसाद के नापाक साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में ईरान ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वाले एक शख्स को फांसी की सजा दी है.
अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फांसी की सजा पाने वाले जासूस की पहचान बाबक शहबाज़ी के रूप में हुई है. ईरान में पिछले कुछ सालों में कई लोगों को मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा दी जा चुकी है और इस साल ऐसे मामलों में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है. सिर्फ हाल के महीनों में ही कम से कम 9 जासूसों को दी गई सजा पर अमल किया गया है.
ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बाबक शहबाज़ी ने इस्माइल फिक्रई के साथ मिलकर इजरायल को लगातार खुफिया जानकारी दे रहा था, जिसे जून महीने में जासूसी के आरोप में फांसी दी गई थी. बाबक शहबाजी पर आरोप था कि वह कूलिंग डिवाइस लगाने वाले कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करता था. इसी दौरान उसने संवेदनशील स्थानों, सर्वर रूम्स, फौजी और सुरक्षा संस्थानों से जुड़े ठिकानों से अहम जानकारियां इकट्ठा कीं और इजराइल तक पहुंचाने की कोशिश की.
हालांकि, बाबक शहबाज़ी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया. इससे पहले 30 अगस्त 2025 को भी ईरान ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन पर आरोप था कि वे मोसाद के लिए काम कर रहे थे. ईरानी पसदारान-ए-इंकलाब (रिवोल्यूशनरी गार्ड्स) ने बताया था कि गिरफ्तार एजेंट्स संवेदनशील ठिकानों और उच्च सैन्य नेतृत्व की जानकारियां इजरायल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे. उन पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने जून में ईरान-इजरायल जंग के दौरान मोसाद को संवेदनशील जानकारियां दी थीं.
बीते 13 जून को इजरायल ने ईरान पर परमाणु हथियार बनाने के आरोप लगाते हुए बड़ा हमला किया था, जिसमें कई सीनियर आर्मी कमांडर, साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया था. ईरानी अधिकारियों का कहना है कि मोसाद लगातार देश की सुरक्षा और सैन्य ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. यही वजह है कि हाल के महीनों में जासूसी के आरोपों में गिरफ्तारियां और सजा-ए-मौत की घटनाएं तेजा से बढ़ी हैं. इस कार्रवाई के बाद ईरान ने साफ संदेश दिया कि कोशिश कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने वालों और परमाणु रिएक्टर के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
यह भी पढ़ें: दुबई ने 75वें जन्मदिन पर दिया पीएम मोदी को गिफ्ट: बुर्ज खलीफा से निकली दोस्ती की रोशनी!