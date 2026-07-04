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शहीद खामेनेई को खिराज-ए-अकीदत पेश करने के लिए तेहरान में उमड़ा जनसैलाब, ग्रैंड मोसाल्ला मस्जिद पहुंचे हजारों लोग

Ali Khamenei Funeral: ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को खिराज-ए-अकीदत पेश करने के लिए तेहरान के ग्रैंड मोसाल्ला कॉम्प्लेक्स में हजारों लोग जुटे हैं. बीते शुक्रवार (3 जुलाई) को कई मुल्कों के डेलिगेशन शहीद खामेनेई को खिराज-ए-अकीदत पेश करने पहुंचे थे. सऊदी अरब, कतर और ओमान समेत कई देशों की मौजूदगी ने इस समारोह को बैनुल अकवामी अहमियत दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 04, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:46 AM IST
शहीद खामेनेई को खिराज-ए-अकीदत पेश करने के लिए तेहरान में उमड़ा जनसैलाब, ग्रैंड मोसाल्ला मस्जिद पहुंचे हजारों लोग
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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