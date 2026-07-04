/शहीद खामेनेई को खिराज-ए-अकीदत पेश करने के लिए तेहरान में उमड़ा जनसैलाब, ग्रैंड मोसाल्ला मस्जिद पहुंचे हजारों लोग

इस विशाल कॉम्प्लेक्स का मुख्य आँगन लोगों से खचाखच भरा हुआ था, जबकि अधिकारियों ने राजधानी भर में ट्रैफ़िक पर कई तरह की पाबंदियाँ लगा दी थीं. लोग तेहरान में मेट्रो स्टेशन खुलने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वे शहीद खामेनेई को खिराज-ए-अकीदत पेश करने के लिए पहुंच सकें. जहां एक तरफ़ दुनिया भर के नेता और ईरान सरकार के बड़े अधिकारी शहीद खामेनेई को खिराज-ए-अकीदत पेश कर रहे हैं, वहीं अभी यह साफ़ नहीं है कि खामेनेई के बेटे और मौजूदा सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई, अपने पिता और अमेरिका-इज़रायल के हमले में मारे गए अन्य रिश्तेदारों के विदाई समारोह में शामिल होंगे या नहीं.