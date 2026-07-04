/शहीद खामेनेई को खिराज-ए-अकीदत पेश करने के लिए तेहरान में उमड़ा जनसैलाब, ग्रैंड मोसाल्ला मस्जिद पहुंचे हजारों लोग

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Ali Khamenei Funeral: ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के ताबूत की जियारत के लिए हज़ारों लोग तेहरान के ग्रैंड मोसाल्ला कॉम्प्लेक्स में जमा हो गए हैं. बीते शुक्रवार (3 जुलाई) को 100 से ज्यादा देशों के राजनयिकों और विदेशी मेहमानों का डेलिगेशन ने शहीद खामेनेई को खिराज-ए-अकीदत पेश की. आज (4 जुलाई) को शहीद खामेनेई के ताबूत की जियारत करने के लिए आम लोगों को इजाजत दे दी गई है. इसीलिए हज़ारों लोग तेहरान के ग्रैंड मोसाल्ला कॉम्प्लेक्स पहुंच रहे हैं.
इस विशाल कॉम्प्लेक्स का मुख्य आँगन लोगों से खचाखच भरा हुआ था, जबकि अधिकारियों ने राजधानी भर में ट्रैफ़िक पर कई तरह की पाबंदियाँ लगा दी थीं. लोग तेहरान में मेट्रो स्टेशन खुलने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वे शहीद खामेनेई को खिराज-ए-अकीदत पेश करने के लिए पहुंच सकें. जहां एक तरफ़ दुनिया भर के नेता और ईरान सरकार के बड़े अधिकारी शहीद खामेनेई को खिराज-ए-अकीदत पेश कर रहे हैं, वहीं अभी यह साफ़ नहीं है कि खामेनेई के बेटे और मौजूदा सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई, अपने पिता और अमेरिका-इज़रायल के हमले में मारे गए अन्य रिश्तेदारों के विदाई समारोह में शामिल होंगे या नहीं.
हैरानी की बात यह है कि बीते शुक्रवार को शहीद खामेनेई को खिराज-ए-अकीदत पेश करने के लिए सऊदी का एक हाई लेवल डेलिगेशन पहुंचा, जिसकी अगुवाई उप विदेश मंत्री वलीद अल-खुरेजी ने की. जानकारी के मुताबिक सऊदी को ईरान की तरफ से आमंत्रण नहीं दिया गया था. सऊदी के अलावा कई दीगर ग्लफ मुल्कों के डेलिगेशनों ने भी शहीद खामेनेई को खिराज-ए-अकीदत पेश की. जैसे, कतर और ओमान.
बता दें कि ईरान और अमेरिका ने 28 फरवरी को संयुक्त एयर स्ट्राइक करके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को शहीद कर दिया. खामेनेई के साथ उनकी पत्नी, बेटी, दामाद और उनकी 14 महीने की मासूम नातिन भी इस हमले में शहीद हो गए. इस हमले में खामेनेई के बेटे और मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मोजतबा गंभीर रूप से घायल हो गए थे.