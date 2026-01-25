ईरान में प्रदर्शन की खौफनाक तस्वीर; उपद्रवियों ने स्कूल-मस्जिद को भी नहीं बख्शा, आंकड़े सुन रह जाएंगे दंग!

Iran News: ईरान ने हालिया देशव्यापी प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान और हताहतों के आंकड़े जारी किए. यह जानकारी ऐसे समय सामने आई है, जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अशांति से निपटने को लेकर बयान दिया था. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर यह आंकड़े शेयर किए. इन प्रदर्शनों को तेहरान लगातार अमेरिकी और इजरायली साजिश करार देता रहा है.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के मुताबिक, इन घटनाओं में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है. उन्होंने कहा कि 305 एंबुलेंस और बसें, 24 गैस स्टेशन, 700 किराना स्टोर, 300 निजी घर, 750 बैंक, 414 सरकारी इमारतें, 749 पुलिस स्टेशन, 120 बसीज केंद्र (ईरानी सेना के केंद्र), 200 स्कूल, 350 मस्जिदें, 15 लाइब्रेरी और दो अर्मेनियाई चर्च क्षतिग्रस्त हो गए. इसके अलावा 253 बस स्टॉप, 600 एटीएम और 800 निजी वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है.



विदेश मंत्री ने बताया कि इन घटनाओं में कुल 3,117 लोगों की मौत हुई. इनमें 2,427 नागरिक और सुरक्षा बलों के सदस्य शामिल हैं, जबकि 690 लोगों को "आतंकी" बताया गया है. अराघची का बयान ऐसे समय में आया है, जब जेडी वेंस ने गुरुवार को अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में हुए प्रदर्शनों को संबोधित करते हुए कहा था कि वॉशिंगटन का रुख बहुत साफ है.

जेडी वेंस ने चेतावनी दी थी कि जो लोग चर्चों पर हमला करेंगे या संघीय अधिकारियों पर हमला करेंगे, उन्हें जेल भेजा जाएगा. उन्होंने कहा, "लोगों के पूजा करने के अधिकार और अधिकारियों के काम करने के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए." वेंस ने आगे कहा कि हिंसक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ संघीय सरकार अपने हर संसाधन का इस्तेमाल करेगी.

ईरानी अधिकारियों का कहना है कि देश में हुई अशांति शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से बिल्कुल अलग है. उनके मुताबिक, यह सुनियोजित हिंसा थी, जिसका निशाना सार्वजनिक संस्थान और सुरक्षा बल थे. हालांकि, ईरानी अधिकारियों की ओर से जारी किए गए हताहतों के आंकड़े मानवाधिकार संगठनों के आंकड़ों से अलग हैं. अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी (HRANA) ने गुरुवार को दावा किया कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,002 हो गई है.

HRANA के मुताबिक, देशव्यापी प्रदर्शनों के 26वें दिन तक कम से कम 26,752 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 7,391 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इन आंकड़ों को लेकर ईरानी का कोई बयान सामने नहीं आया है. ईरान में 28 दिसंबर से प्रदर्शन शुरू हुआ था. राजधानी तेहरान के ग्रैंड बाजार में ईरानी करेंसी में तेजी से गिरावट, बिगड़ती आर्थिक व्यवस्था और महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे थे. इसके बाद ये प्रदर्शन कई अन्य शहरों में फैल गया.

ईरानी अधिकारियों ने इन घटनाओं के लिए अमेरिका और इजरायल पर हथियारबंद उपद्रवियों को समर्थन देने का आरोप लगाया है. इसको लेकर ईरान ने कई वीडियो भी जारी किए, जिसमें कुछ उपद्रवियों के जरिये अवाम और सेना पर गोलीबारी करते हुए देखा जा सकता है. इस बीच मेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार धमकी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो तो वॉशिंगटन कड़ा जवाब देगा.

हालांकि, बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने यूटर्न लेते हुए हमला करने के फैसले को बदल दिया. प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जल्द मदद भेजने का ऐलान किया था. ट्रंप ने तेहरान की उस रिपोर्ट की भी तारीफ की थी, जिसमें सैकड़ों लोगों के फांसी की सजा को रद्द कर दिया गया था.

