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Ayatollah Ali Khamenei Funeral News: इरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह सैय्यद अली खामेनेई की मौत के बाद होने वाले राजकीय अंतिम संस्कार पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है. इसका आयोजन अगले माह जुलाई में होगा. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी औपचारिक रूप से अंतिम संस्कार और तदफीन (शव को दफनाने की रस्म) में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है. यह कार्यक्रम कई दिनों तक चलेगा और ईरान के अलग-अलग शहरों में आयोजित किया जाएगा.
बता दें, बीते माह 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइल बनाने के आरोप लगाते हुए ईरान पर हवाई हमला कर दिया था. इसमें सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई शहीद हो गए थे. इसके अलावा ईरानी फौज के कई टॉप कमांडर भी मारे गए थे. अमेरिका और इजरायली हमलों का ईरान ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया, और वेस्ट एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया.
अगले माह 4 जुलाई से शुरू होगा अंतिम संस्कार का कार्यक्रम
शहीद आयत उल्लाह अली खामेनेई की अंतिम संस्कार और तदफीन की रस्म बीते 4 से 6 मार्च के महीने में होने वाली थी, लेकिन जंग की वजह से इसे कैंसल कर दिया गया था. अब यह पूरा कार्यक्रम जुलाई में आयोजित किया जाएगा. राजकीय अंतिम संस्कार की शुरुआत 4 जुलाई से होगी. इस दौरान उनका पार्थिव शरीर तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला कॉम्पलैक्स में जियारत के लिए रखा जाएगा.
खामेनेई को उनके आबाई शहर में किया जाएगा तदफीन
इसके बाद तेहरान और कुम शहर में अवामी जुलूस निकाले जाएंगे. वहीं, इराक के पवित्र शहर नजफ और कर्बला में भी खास दुआओं की महफिलों का आयोजन किया जाएगा. शव की तदफीन 9 जुलाई को मशहद स्थित इमाम रज़ा दरगाह में होगा, जो आयत उल्लाह अली खामेनेई का आबाई शहर भी माना जाता है.
ईरान सरकार का कहना है कि इस पूरे कार्यक्रम में करोड़ों लोग शामिल होंगे. प्रधानमंत्री मोदी समेत दुनियाभर के कई दिग्गज नेताओं को अंतिम संस्कार के लिए निमंत्रम भेजा गया है. इसके लिए तेहरान ने खास तैयारियां की हैं. यह समारोह उस नेता को औपचारिक विदाई देने का मौका होगा, जिसने करीब चार दशकों तक ईरान की सियासत को एक नई दिशा दी.
भारत और ईरान के रिश्तों की बात करें तो दोनों देशों के बीच लंबे समय से घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं. भारत ईरान को अपने विस्तारित पड़ोस का हिस्सा मानता है. फरवरी में पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई की शहादत के बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास पहुंचकर भारत सरकार की ओर से ताजियाती रजिस्टर में दस्तखत किए थे.
इन देशों के नेता या प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने की उम्मीद
ईरान ने अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए कई देशों को निमंत्रण भेजा है, जिसमें पड़ोसी देशों को खास तरजीह दी गई है. ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, कई देशों ने इसमें शामिल होने की पुष्टि कर दी है या अपने प्रतिनिधि भेजने की इच्छा जताई है. इन देशों में इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, लेबनान, रूस, चीन और वेस्ट एशिया के कई देश शामिल हैं, जिनके प्रतिनिधिमंडलों के समारोह में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है.