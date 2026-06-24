Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /खामेनेई की तदफीन में जुटेगी दुनिया, तेहरान ने PM मोदी को भेजा खास निमंत्रण

खामेनेई की तदफीन में जुटेगी दुनिया, तेहरान ने PM मोदी को भेजा खास निमंत्रण

PM Modi Receives Invitation Khamenei’s Funeral Ceremony: ईरान ने पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के जुलाई में प्रस्तावित राजकीय अंतिम संस्कार और तदफीन समारोह के लिए दुनिया के दिग्गज नेताओं को निमंत्रण भेजा है. ईरान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अंतिम संस्कार में शामिल करने के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 24, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:28 PM IST
खामेनेई की तदफीन में जुटेगी दुनिया, तेहरान ने PM मोदी को भेजा खास निमंत्रण
Image Credit: (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
खामेनेई की तदफीन में जुटेगी दुनिया, तेहरान ने PM मोदी को भेजा खास निमंत्रण
iran news26 min ago
2
West Bengal news1 hr ago
3
Bareilly News1 hr ago
4
UTTAR PRADESH2 hrs ago
5
Rajasthan news2 hrs ago