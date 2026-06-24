इन देशों के नेता या प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने की उम्मीद

ईरान ने अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए कई देशों को निमंत्रण भेजा है, जिसमें पड़ोसी देशों को खास तरजीह दी गई है. ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, कई देशों ने इसमें शामिल होने की पुष्टि कर दी है या अपने प्रतिनिधि भेजने की इच्छा जताई है. इन देशों में इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, लेबनान, रूस, चीन और वेस्ट एशिया के कई देश शामिल हैं, जिनके प्रतिनिधिमंडलों के समारोह में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है.