/ईरान की खुली चेतावनी! अमेरिका का साथ देने वाले देश बन सकते हैं अगला निशाना

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Iran US War: ईरान के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में हुए अमेरिकी सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है. मंत्रालय ने इसे UN चार्टर का "खुला उल्लंघन" बताया और वॉशिंगटन पर क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करने और युद्धविराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया. ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में चेतावनी दी कि जो भी देश अपनी ज़मीन या सुविधाओं का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमलों के लिए होने देगा, वह ईरान के जवाबी हमलों का वैध निशाना बन सकता है. साथ ही, मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र से आग्रह किया कि वह अमेरिका को इन आक्रामक कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराए.
मंत्रालय ने कहा, "किसी भी देश की जमीन या सुविधाओं का इस्तेमाल अगर ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों के लिए किया जाता है, तो उसे हमले की शुरुआत का केंद्र माना जा सकता है और ईरानी सेना के जवाबी अभियानों के लिए वैध निशाना बनाया जा सकता है." विदेश मंत्रालय ने मस्कट में हुई हालिया बातचीत के नतीजों के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणियों को भी खारिज कर दिया और उन्हें "सरासर झूठ" बताया.
ईरान के मुताबिक, मस्कट में हुई बातचीत होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं पर केंद्रित थी, न कि वैसी जैसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताई थी. मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की भी आलोचना की और कहा कि कथित अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों पर उनकी प्रतिक्रिया अपर्याप्त थी. साथ ही, मंत्रालय ने UN महासचिव और UN सुरक्षा परिषद से कार्रवाई करने का आग्रह किया. इसने UN प्रमुख और सुरक्षा परिषद से हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की मांग की और दोहराया कि ये हमले अंतरराष्ट्रीय कानून और UN चार्टर का उल्लंघन थे.
यह घटनाक्रम रविवार को अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों का एक नया दौर शुरू करने के बाद हुआ है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि इस अभियान का मकसद होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले आम नागरिकों और व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाने की तेहरान की क्षमता को और कमजोर करना है. ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक, अमेरिकी अभियान के बाद दक्षिणी ईरान के शहरों जास्क, बंदर अब्बास और सिरिक में तीन धमाकों की आवाज सुनी गई.
अमेरिकी सेना ने शनिवार को ज़मीन और समुद्र से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमानों, ड्रोन और नौसैनिक जहाजों से सटीक मार करने वाले हथियारों का इस्तेमाल करके ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों पर हमला किया. इन ठिकानों में ईरान की मिसाइल और ड्रोन साइटें, नौसैनिक क्षमताएं, गोला-बारूद भंडारण सुविधाएं, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र शामिल थे. इससे पहले, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान और अमेरिका के बीच फिर से शुरू हुए सैन्य टकराव पर गहरी चिंता जताई और गंभीर क्षेत्रीय व वैश्विक नतीजों की चेतावनी दी.