'अब हर हमला पड़ेगा भारी', ईरानी मिलिट्री ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद बाद तेहरान का ऐलान

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US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 12 दिनों से टकराव चल रहा है, जिससे दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है. अमेरिका ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हमले कर रहा है. वहीं, तेहरान भी बहरीन, कुवैत और UAE में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले करके जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जिससे अमेरिका को काफी नुकसान हो रहा है. इस बीच एक बार फिर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है. हमले के बाद US सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने तेहरान की क्षमताओं को और कम करने के लिए ईरानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए सिरे से हमले शुरू किए हैं.
CENTCOM ने एक्स पर लिखा, "आज शाम 5:30 बजे ET पर, US सेना ने कमांडर-इन-चीफ के निर्देश पर ईरानी मिलिट्री ठिकानों पर और हमले शुरू किए. यह मिशन क्षेत्रीय जलक्षेत्र से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और कमर्शियल जहाजों को धमकाने की ईरान की क्षमता को और कम करना जारी रखेगा." हमलों का यह नया दौर ऐसे समय में आया है जब US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवा को जॉर्जिया में कहा कि ईरान पर "बहुत ज़ोरदार हमले हो रहे हैं और ईरान के साथ युद्ध को छोटी-मोटी झड़प बताया और दावा किया कि तेहरान "डील करना" चाहता है.
ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार
ट्रंप ने कहा, "ईरान के साथ हमारी जो झड़प चल रही है और मैं इसे यही कहता हूं क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उन पर बहुत जोरदार हमले हो रहे हैं और वे डील करना चाहते हैं. लेकिन मेरा कहना है कि वे डील करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि हर बार जब वे डील करते हैं तो वे उसमें और हर चीज़ में बदलाव करना चाहते हैं. वे तैयार नहीं हैं. वे बहुत जल्द तैयार हो जाएंगे." इससे पहले बुधवार को, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर US के हमले की धमकियों के बीच, विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने चेतावनी दी कि ईरान के खिलाफ किसी भी आक्रामकता, जिसमें देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हमला भी शामिल है. उसका "निर्णायक जवाब" दिया जाएगा और इसमें शामिल लोगों को भी "वैध लक्ष्य" माना जाएगा.
संसद के स्पीकर ने क्या कहा?
संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर घालीबाफ़ और ईरान के खातम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने भी यही बात दोहराई और सभी ने "निर्णायक कार्रवाई" की चेतावनी दी. इस बीच, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बक़ाई ने बुधवार को अमेरिकी सीनेट की एप्रोप्रिएशन कमेटी में युद्ध विभाग के लिए फंड बढ़ाने पर हुई हालिया सुनवाई का ज़िक्र किया. उन्होंने इस बात की निंदा की कि युद्ध के मानवीय पहलुओं पर एक भी सवाल नहीं पूछा गया, जबकि "वे सभी अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिकी सैन्य आक्रामकता एक ग़ैर-क़ानूनी युद्ध रही है, जिसमें अनगिनत युद्ध अपराध हुए हैं, जिनमें मिनाब और लमार्ड के अपराध भी शामिल हैं."