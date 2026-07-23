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'अब हर हमला पड़ेगा भारी', ईरानी मिलिट्री ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद बाद तेहरान का ऐलान

US Iran Conflict: ईरान और अमेरिका के बीच 28 फरवरी से युद्ध चल रहा है. इस संघर्ष में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग विस्थापित हुए हैं. इस बीच, अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 23, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:00 AM IST
'अब हर हमला पड़ेगा भारी', ईरानी मिलिट्री ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद बाद तेहरान का ऐलान

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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