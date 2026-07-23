'अब हर हमला पड़ेगा भारी', ईरानी मिलिट्री ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद बाद तेहरान का ऐलान

ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार

ट्रंप ने कहा, "ईरान के साथ हमारी जो झड़प चल रही है और मैं इसे यही कहता हूं क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उन पर बहुत जोरदार हमले हो रहे हैं और वे डील करना चाहते हैं. लेकिन मेरा कहना है कि वे डील करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि हर बार जब वे डील करते हैं तो वे उसमें और हर चीज़ में बदलाव करना चाहते हैं. वे तैयार नहीं हैं. वे बहुत जल्द तैयार हो जाएंगे." इससे पहले बुधवार को, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर US के हमले की धमकियों के बीच, विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने चेतावनी दी कि ईरान के खिलाफ किसी भी आक्रामकता, जिसमें देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हमला भी शामिल है. उसका "निर्णायक जवाब" दिया जाएगा और इसमें शामिल लोगों को भी "वैध लक्ष्य" माना जाएगा.