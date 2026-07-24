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खैबर पख्तूनख्वा में खूनी रात; आत्मघाती हमले में 15 जवानों ने गंवाई जान

Pakistan News: खैबर पख्तूनख्वा के टैंक इलाके में सुरक्षा चौकी पर हुए आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई. पाकिस्तानी फौज ने हमले को नाकाम करते हुए 12 उग्रवादियों को मार गिराने का दावा किया है। सेना ने हमले के लिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को जिम्मेदार ठहराया है और तलाशी अभियान जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 24, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:16 PM IST
खैबर पख्तूनख्वा में खूनी रात; आत्मघाती हमले में 15 जवानों ने गंवाई जान

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