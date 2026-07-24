/खैबर पख्तूनख्वा में खूनी रात; आत्मघाती हमले में 15 जवानों ने गंवाई जान

यह समूह अफगानिस्तान के तालिबान शासकों से अलग है, लेकिन उनका सहयोगी है. पाकिस्तान लंबे वर्क से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर TTP उग्रवादियों को पनाह देने का इल्जाम लगाता रहा है, हालांकि काबुल इन आरोपों से इनकार करता है. इस समूह की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. पाक फौज के मुताबिक हमलावरों ने चौकी पर धावा बोलने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। इसके बाद उन्होंने विस्फोटकों से लदी गाड़ी को चौकी की बाहरी दीवार से टकरा दिया, जिससे जोरदार धमाका हुआ और चौकी को भारी नुकसान पहुंचा.