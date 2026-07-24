/खैबर पख्तूनख्वा में खूनी रात; आत्मघाती हमले में 15 जवानों ने गंवाई जान

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Pakistan News: पाकिस्तानी फौज ने शुक्रवार (24 जुलाई) को बताया कि उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में बंदूकधारियों के साथ आए एक सुसाइड अटैकर ने सुरक्षा चौकी पर हमला किया, जिसमें सुरक्षा बलों के 15 जवान मारे गए. पाक फौज ने एक बयान में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टैंक इलाके में सैनिकों ने रात भर चले हमले को नाकाम कर दिया और 12 उग्रवादियों को मार गिराया. पाक फौज ने इस हमले के लिए पाकिस्तानी तालिबान, जिसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के नाम से जाना जाता है, को जिम्मेदार ठहराया.
यह समूह अफगानिस्तान के तालिबान शासकों से अलग है, लेकिन उनका सहयोगी है. पाकिस्तान लंबे वर्क से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर TTP उग्रवादियों को पनाह देने का इल्जाम लगाता रहा है, हालांकि काबुल इन आरोपों से इनकार करता है. इस समूह की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. पाक फौज के मुताबिक हमलावरों ने चौकी पर धावा बोलने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। इसके बाद उन्होंने विस्फोटकों से लदी गाड़ी को चौकी की बाहरी दीवार से टकरा दिया, जिससे जोरदार धमाका हुआ और चौकी को भारी नुकसान पहुंचा.
पाक फौज ने बताया कि मारे गए लोगों में 12 सैनिक, दो पुलिस ऑफिसर और वन विभाग का एक साबिक ऑफिसर शामिल हैं. पाक फौज ने कहा कि सुरक्षा बल इलाके में बचे हुए हमलावरों की तलाश के लिए तलाशी अभियान चला रहे हैं. हाल के सालों में पाकिस्तान में पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले उग्रवादी हमलों में बढ़ोतरी हुई है. ऑफिसरों ने हिंसा की अधिकांश घटनाओं के लिए TTP और उससे जुड़े उग्रवादी समूहों को जिम्मेदार ठहराया है.